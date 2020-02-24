Cleveland International Banking Unit Limited'in faaliyet izni iptal

Cleveland International Banking Unit Limited'in faaliyet izninin iptal edildiği bildirildi.

KKTC Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası çerçevesinde lisans ücretini 31 Ocak’a kadar yatırmayan Cleveland International Banking Unit Limited'in faaliyet izni 19 Şubat’ta Banka Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi, kararsa 21 Şubat’ta Resmi Gazetede yayımlandı.