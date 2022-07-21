Çobanoğlu için mesajlar

Başbakan Ünal Üstel, BRTK eski Müdür ve Yönetim Kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun ülkesine büyük hizmetler vermiş önemli bir isim olduğunun altını çizerek, hizmetleri ve kişiliğiyle asla unutulmayacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun eski Müdür ve Yönetim Kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Çobanoğlu’nun ülkesine büyük hizmetler vermiş önemli bir isim olduğunun altını çizen Üstel, hizmetleri ve kişiliği ile asla unutulmayacağını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Ülkesine büyük hizmetler vermiş önemli bir ismi, Hüseyin Çobanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Gençlik yıllarında BRT’de bir nefer olarak başladığı hizmet yarışına, Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli katkılar koymuş olan Çobanoğlu, çalışkan ve beyefendi kişiliği ile de iz bırakmıştır.

Ulusal Birlik Partisi’ne de büyük hizmetlerde bulunmuş olan Çobanoğlu’nun ismi ve hizmetleri asla unutulmayacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet dilerken, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine de baş sağlığı dileklerimi sunarım.”

BAY SEN

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, Hüseyin Çobanoğlu’nun vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek, yaslı ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Kanat, Çobanoğlu’nun vefatı nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bugünlere gelmesinde yaptığı katkılar, gerekse Bay-Sen’in kuruluşunda verdiği özverili hizmetlerinden dolayı Hüseyin Çobanoğlu’na teşekkür etti.

1972 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda teknisyen olarak göreve başlayan Hüseyin Çobanoğlu’nun, 25 Mart 1978 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Bay-Sen’in kuruluş aşamasında da öncülük yaptığına dikkat çeken Kanat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hüseyin Çobanoğlu, 1979 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası başkanlığına seçilerek 4 dönem sendika başkanlığını yürüttü. Çobanoğlu, sendika başkanlığının ardından da yönetimde aktif görev almaya devam etti.

Hüseyin Çobanoğlu, 1986 yılında Stüdyolar Amiri, 1989 yılında Koordinatör Yardımcısı TV, 1993 yılında kurumun koordinatörlüğü görevlerinde bulunmasının ardından 1999-2004 yılları arasında ve 2012 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürlüğü görevinde de bulundu.”

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hüseyin Çobanoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) birçok görev üstlenmiş, müdürlüğünü ve Yönetim Kurulu başkanlığını yapmış, uzun yıllar ülkemize değerli hizmetler vermiş olan Hüseyin Çobanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Ülkemiz, önemli bir değerini, çalışkan ve dürüst bir ismini kaybetmiştir. Hizmetleri ve ülkemize kazandırdıkları asla unutulmayacaktır.

Merhum Çobanoğlu’na Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”