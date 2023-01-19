Çocuk Adalet Yasa Önerisi ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu

Çocuk Adalet Yasa Önerisi ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan yasa önerilerinin içeriğiyle ilgili görüş ve öneriler, dün itibarıyla yirmi gün içerisinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

- Çocuk Adalet Yasa Önerisi

Çocuk Adalet Yasa Önerisi’nin genel gerekçesine göre, yasanın amacı; ülkede 1966 yılında kabul olunan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kurallarına uygun davranma bilinciyle çocuk haklarını ve/veya çocukların insan haklarını en üst düzeyde tutarak, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmaları hedefiyle etkin ve adil bir adalet sisteminin oluşturulması.

Öneri suça sürüklenen çocuklara ilişkin çocuk mahkemeleri, çocuk eğitim evleri, çocuk birimleri ve çocuk cezaevlerine ilişkin kuralları düzenliyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Ulusal Birlik Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ve Demokrat Parti milletvekili tarafından sunulan yasa önerisinin yürürlüğe girmesiyle beraber, “Çocuk Suçlular Yasası” yürürlükten kalkacak.

- İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi

Gerekçesine göre İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin amacı, Anayasa’ya uyarlığı sağlamak, katılımcılığı yaygınlaştırmak, fonların yönetim ve işletilmesinde iştirakçileri söz sahibi yapmak, karar üretebilmelerine olanak sağlamak, keyfi uygulamaların önüne geçmek için fonların yönetim ve işletilmesinde gereken ilke ve ölçütlere yer vermek ve yönetimde şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkesini yaşama geçirmek.

Yasa önerisinin genel gerekçesinde, demokrasi ve katılımcılığın bir gereği olarak iştirakçilerin İhtiyat Sandığı gibi fonlarda temsilinin esas olması gerektiği kaydedilerek, mevcut yapıda yönetim kurulu ile bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun arasındaki ilişkinin bir vesayet rejimini öngördüğü belirtiliyor.

Gerekçede, mevcut yasada düzenlenmesi gereken konuların tüzükte düzenlenmesinin öngörüldüğü, fonların yönetiminde ve değerlendirilmesinde gözetilmesi gereken ilke ve ölçütlere yer verilmediği belirtilerek, bunun yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine terslik yarattığı ifade ediliyor.

Anayasa’ya göre kamu tüzel kişiliğe sahip İhtiyat Sandığının bütçesinin Cumhuriyet Meclisinin onayından geçmesi gerektiği ancak mevcut yasada bu yönde bir kural bulunmadığından dolayı bütçenin Bakanlar Kurulu kararı ile onaylandığı kaydedilen gerekçede, yasa önerisinde Anayasa’ya uyarlığın sağlanacağı vurgulanıyor.

Yasa önerisi, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından sunuldu.