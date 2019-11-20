Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi’ne “Çocuk Görüşme Odası” hizmete girdi.

“Çocukla görüşme odalarının standartlarının belirlenmesi ve görüşme odalarının hazırlanması” kapsamında yürütülen proje çerçevesinde pilot bölge seçilen Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hazırlanan oda bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkut tarafından açıldı.

“Çocuk Görüşme Odası”nın kullanımı ve çocukla ileri görüşme teknikleri konusunda hizmet içi eğitim alan Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan 16 sosyal hizmet memurlarına açılış töreninde, katılım belgeleri dağıtıldı.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hem bugünün önemini anlatmak, hem de çocukların giderek artan problemlerini belli ölçüde ortadan kaldırmak, yardımcı olma ve ailelere yardımcı olma anlamında başlattıkları projenin ilk ayağının bugün açtıklarını kaydetti.

Projenin, Lefkoşa’da başlatılıp, diğer ilçelerde de yaygınlaştırılarak, devam ettirileceğini söyleyen Sucuoğlu, Görüşme Odası’nda uzman kişilerin kontrolünde yapılacak görüşmelerde problemlerin ortaya çıkarılarak, çözümüne katkı koyulacağını belirtti.

Çocukların gerçekten önemli ve toplumların geleceği olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, kendi bakanlıklarına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nde çocuklarla ilgili problemlerin değerlendirilmesi ve önünün açılması anlamında güzel bir adım atıldığını vurguladı.

Görüşme Odası’nın tamamen çocukların içinde rahat hareket edebileceği, sohbet sırasında kendini yabancı hissetmeyeceği bir ortam olmasına özen gösterildiğini kaydeden Sucuoğlu, hizmet içi eğitim verilmiş sosyal hizmet memurlarıyla, çocukların sıkıntılarına çözüm arayacaklarını söyledi.



Merkezin açılışında ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Sucuoğlu, bir tek 20 Kasım’da değil, 365 gün çocuklara gösterilen hassasiyetin devam etmesi gerektiğini, çocuk yasalarının tekrardan ele alınarak, tadil edilmesi gerektiğini belirtti.

BAŞKURT

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da, etkinliğin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleştirilmesinin önemine değinerek, çocukların bir ülkenin güvencesi, geleceğin mimarları olduğunu söyledi.

Bir ülkenin ilerlemesi, gelişmesi ve toplumsal refahın artması için çocukların risklerden korunması, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişmelerinin desteklenmesinin önemine işaret eden Başkurt, çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasında başta aile ve okul olmak üzere birçok kurumun önemli rolü olduğuna dikkat çekti.

Başkurt, “Günümüzde geleneksel aile yapısındaki değişiklikler, sosyal desteğin azalması, çalışma yaşamı ve ekonomik sorunların çocuklar üzerinde olumsuz etkilerini gösteren başlıca göstergelerdir” dedi.

Çocuk Görüşme Odası’nın amacına da değinen Başkurt, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurularda ihtiyaç duyulan bilgileri çocuktan alırken rahat ve güvenli ortam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkurt, anne-babası boşanma sürecinde olan, hayatında ölüm, kaza ve taşınma gibi ani değişiklik gerçekleşen, istismardan şüphelenilen, koruyucu aile yanında destek verilen ve bağımlılık sorunu olan genç ve çocukların görüşmelerde en az seviyede örselenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Çocukla Görüşme Odası’nın, dünyadaki iyi örneklerden yararlanılarak hazırlandığını ifade eden Başkurt, Çocukla Görüşme Odası’nın iki bölümden oluştuğunu kaydetti. Başkurt, birinci bölümün ergen ve yetişkin (aile) ile yapılacak görüşmeler için, ikinci bölümün ise çocukla yapılacak görüşme için hazırlandığını sözlerine ekledi.