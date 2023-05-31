Çocuk Hakları Çalıştayı eylem planının ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde düzenlenen Çocuk Hakları Çalıştayı’nda çıkan sonuç raporu ve eylem planının ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanlığı Kadın Aile ve Çocuk Komitesi Üyesi DAÜ öğretim görevlisi Doç Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Melahat Işınsu, Sağlık Bakanlığı’ndan Gülay Abatay, Polis Genel Müdürlüğü’nden Mahmut Gümüşsoy, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütünden Funda Öngen, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Süreyya Gürdal ve Gökçe Çakartaş katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışına katılarak bir konuşma yapan Sibel Tatar, ülkede ilk kez Çocuk Hakları Çalıştayı yapıldığını belirterek, çalıştayın amacına ulaşması için yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Çalıştay sonuç raporu ve eylem planı açıklandıktan sonra ilgili kurumların yaptığı çalışmaların ne aşamada olduğuyla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısının önemli olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, eylem planında bulunan hedeflerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı olarak ilgili kurumlara yürütecekleri çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sibel Tatar, kurum temsilcilerine ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde ülkede ilk kez düzenlenen Çocuk Hakları Çalıştayı’nın ilk 6 aylık değerlendirme toplantısına katılmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.