Çocuk Hakları Gününde Cumhurbaşkanı'na ziyaret

Şht. Tuncer İlkokulu öğrencileri, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Saat 11.00’de gerçekleşen ziyarette, Şht. Tuncer İlkokulu Çocuk Kulübü’nün hazırladığı ve çocukların gözünden çocuk haklarının irdelendiği bildirge, Sevda Özbolayır, Hasan Sezek, Nilsu Üçüz ve Sofya Priyindiuk tarafından okunarak Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim edildi.

“ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NDE YER ALAN HUSUSLARIN UYGULANMASI ÖNEMLİ”

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, 30 yıl önce bugün, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hususların uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını yaşlarına uygun bir dille çocuklara anlatan 20 bin adet “Haklarımı Biliyorum” isimli kitabın tüm ilkokullara dağıtıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Şimdi sizler, kendi haklarınızı, duygu, düşüncelerinizi içeren görüşlerinizi gelip burada; Cumhurbaşkanlığı’nda okudunuz… Buradan bütün Kıbrıs’a ve dünyaya sizin bu düşünceleriniz yayılıyor…” dedi.

“BARIŞ VE HUZUR İÇERİSİNDE BİR GELECEĞE UZANMANIZ, DAHA GÜVENLİ, DAHA MUTLU BİR YAŞAM EN BÜYÜK HAKKINIZDIR”

Öğrencilerin haklarıyla ifade ettikleri unsurların hayata geçirilmesi için el birliğiyle çalışılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “Bu görev; aile ocağından öğretmenlerinize, Cumhurbaşkanlığı’ndan hükümete, hükümetten meclise, belediye başkanları, muhtar ve azalara herkesindir…” diye konuştu.

Çocuk haklarının uygulanmasının el birliyle olanaklı kılınabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Barış ve huzur içerisinde bir geleceğe uzanmanız, daha güvenli, daha mutlu bir yaşam en büyük hakkınızdır” dedi.

Çocukların her alandaki haklarının yaşam bulması için Cumhurbaşkanı olarak elinden geleni yapmaya devam edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizlerin hakkını her zaman her yerde savunmak bizim ödevimiz…” diye konuşarak tüm öğrencilere okul ve sosyal yaşamlarında başarılar diledi.