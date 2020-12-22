Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne alet bağışı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, üyeleri ve sponsorlar kanalıyla sağladığı bağışlarla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde kullanılmak üzere ikinci hasta başı monitörü aldı.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler’in yaptığı açıklamaya göre, monitör dün, Lions kulübü temsilcilerinin de yer aldığı törenle Onkoloji Servisi Sorumlusu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Çocuk Onkolojisi Bölümü Sorumlusu Dr. Dilek Birgen’e teslim edildi.

Covid 19 pandemisi koşulları gereği kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirilen teslim töreninde konuşma yapan Kulüp Başkanı Pervin Gürler, duyarlı sponsorlar kanalıyla sağlık alanında var olan ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne katkılarının devam edeceğini dile getiren Gürler, “Ülkenin içinde bulunduğu bu süreçte canla başla çalışan üyelerimiz ve bizlere katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi Sorumlusu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Çocuk Onkolojisi Bölümü Sorumlusu Dr. Dilek Birgen, kulüp üyeleri ve sponsorlarına teşekkür etti.