Çocuklar Meclis'i ziyaret etti

Dört İşlem Eğitim Merkezi’nden 60 çocuk, öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Kütüphanesi'ni ziyaret eden çocuklar, Genel Kurul sıralarında oturdu ve kendilerine Meclis hakkında bilgiler verildi.

Milletvekili kürsüsünden şiirler de okuyan çocuklar, vekil koltuklarından ülke sorunlarına dair görüşlerini de dile getirdi.

Genel Kurul salonunda çocuklara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’in arka tarafında yer alan “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ifadesinin iyi bilinmesi gerektiğine değinerek, milletvekillerinin halkın adına Meclis’te yer aldıklarını söyledi.

Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözünü anımsatan Töre, çocukların her zaman geçmişini ve tarihini iyi bilmesi gerektiğini kaydetti.

Kendilerinin görevinin KKTC’yi korumak, yaşatmak ve yükseltmek olduğuna işaret eden Töre, “Sizler cumhuriyette doğdunuz. Ne mutlu size. Özgürsünüz ve güvence altındasınız. Toplumunuza, halkınıza yararlı birer birey olarak yetişeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Töre, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.