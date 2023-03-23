“Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu” başladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ve Çocuklarda İleri Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu”nun açılışı bugün yapıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 katılımcı ile gerçekleştirilen kursun açılışında, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ve Çocuklarda İleri Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Duman, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl konuşma yaptı.

2 gün sürecek uygulamalı eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

-Taşargöl

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl açılışta yaptığı konuşmada, sağlık bilimi ile ilgilenen kişilerin her zaman kendini geliştirmesi ve yeniliklerden haberdar olması gerektiğini belirtti.

Oda olarak ülkedeki sağlık çalışanlarının sürekli eğitimlerinin devam etmesi için her zaman üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Taşargöl, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ile Türkiye Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği iş birliğiyle taraflarına iletilen “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu” için gereken katkıyı sağladıklarını kaydetti.

Taşargöl, Türkiye’den ülkeye bu amaçla gelen çocuk acil ve yoğun bakım alanında uzman dört hocayı ülkede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

-Sayılı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı ise, acil durumlarda ileri yaşam desteğinin zaman kaybedilmeden doğru sıra ve etkinlikte uygulanabilmesinin hayatta kalma başarısını artırdığını belirtti.

Sayılı, “Yaşamın devamlılığı için gerekli solunum, kalp ve dolaşım desteğinin ekip halinde koordineli bir biçimde ve etkinlikte sağlanması gereklidir. Bunun için multidisipliner yaklaşım çok önemlidir” diye konuştu.

Hem hastane öncesi dönemde hem de hastanede çoklu travma hastalarını tanımanın, ileri yaşam desteği protokollerine uygun şeklide müdahale etmenin hastaların sağ kalımını önemli ölçüde iyileştirdiğini vurgulayan Sayılı, bunun yanında çoklu travmanın birer parçası olan, kırıklar, kompartman sendromu ve crush sendromu gibi klinik tabloları hızlı tanımanın ve tedavisine başlamanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye’de geçen ay yaşanan ve toplumda derin izler bırakan deprem felaketinin bunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Sayılı, ilerleyen dönemlerde ada genelini de kapsayacak şekilde kursun tekrarlarını düzenleyerek, daha çok kişiye ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirtti.