Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun çocuklar, gençler ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslenmesi” adına geliştirdiği “Kişisel Gelişim Seferberliği” çerçevesinde hayata geçirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi devam ediyor.

Projenin en önemli ayaklarından olan ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliğinde geçen yıl ilkokullarda hayata geçirilen “Arp Terapi” projesi çalışmaları başladı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi ile iş birliğinde yapılan planlama çerçevesinde ilk arp terapi çalışması Alayköy İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Arp Sanatçısı Deniz Aker tarafından sunulan ve Komisyon adına Uzman Psikolog Serap Safer’in de yer aldığı Arp Terapi Projesi eğitim yılı sonuna kadar planlı bir şekilde sürdürülecek.

KARAOKÇU

Alayköy İlkokulu’ndaki arp terapi etkinliğine katılan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, geçen yıl başlatılan çalışmalar çerçevesinde 20’yi aşkın okulda yaklaşık bin çocuğu arp terapi ile buluşturduklarını vurgulayarak bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arp ile Terapi Programı’nın uygulandığı her okuldaki öğrenci ve öğretmenlerden çok olumlu dönüşler aldıklarına işaret eden Karaokçu, arp terapinin dünyada bir çok alanda uygulanan çağdaş bir yöntem olduğunu, çocuklar üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak da kanıtlandığını vurguladı.

“Çocuklarımızı şimdi kazanma zamanı” diyen Karaokçu, çalışmaya gösterilen duyarlılık ve iş birliği anlayışı nedeniyle Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okul yönetimleri ve öğrencilere teşekkür etti.



Arp Sanatçısı Deniz Aker, eğitim yaşamlarının en kritik dönemlerini geçiren İlkokul 5. sınıf öğrencilerinin gelişimine müziğin evrensel değerleri ile katkı sağlamayı hedefleyen projenin

çocuklar üzerindeki bilimsel etkilerini şöyle açıkladı:

ÇOCUKLARA KAZANIMLAR

“Müzik, çocukların ruhsal dünyası ile iletişim kurarak onların duygusal ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunur. Müziği algılamak ve bununla birlikte ruhani bir gelişim yolunda olmak evrensel bir hazdır.

Arp terapi bu değişim ve gelişime yardımcı olurken bir yandan da çocuklara, sıkıntı verici bir ortamın dışına çıkabilmelerini sağlar. Dinledikleri müzik önce onları rahatlatır, sonra da içlerinde güven duygusu uyandırır. Arpın tınıları, çocukların hareket ve duyu sistemlerinin gelişimini destekleyerek, dikkat-konsantrasyon gibi zihinsel becerilerinin kuvvetlendirilmesine ve iletişim yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Arp Terapi esnasında çocuk, fiziksel yeteneklerini yeniden şekillendirebilir. Birtakım davranış kusurları varsa bunları değiştirebilir. İçine dönük olan bir çocuk, kendini ifade edebilme konusunda eksiklikler yaşar. Arp terapi dil yetisinin gelişimine destek olarak, çocuğa ifade yeteneğini kazandırır. Tellerden çıkan tınılar çocuğun bilinç ve benliğine doğru ilerleyerek, her türlü anlam, duygu ve çağrışımla ruhlarına dokunur.

Korku ve güvensizliklerinden daha çok uzaklaşırlar. Fiziksel ve ruhsal dünyaları arasında bağ kurulmaya başlar. Böylece kendilerine güvenmeyi öğrendiklerinde iradeleri daha da güçlenir.

Bu kazanımlar sayesinde çocuk, kendi iç dünyasındaki keşfedilmemiş yerlere ulaşabilme ve bunları çevreye sunabilme imkânını yakalar. Bu da müziğin sosyal etkileşimde ki önemini bize bir kere daha gösterir.”