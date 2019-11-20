ÇOGEM'de etkinlik

ocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi’nde (ÇOGEM), "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü " dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde Lefkoşa Surlariçi’nde hizmet veren ÇOGEM’e devam eden çocuklar ve gençler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri eşliğinde güzel bir gün geçirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye gore, yüz boyama, resim etkinliği ve çocuk oyunları sonrasında ÇOGEM Personeli Şebnem Boranhan çocuk hakları konusunda sunum yaptı.

Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı. Sucuoğlu, çocuklarla birlikte pasta kesti ve anı fotoğrafı çektirdi.