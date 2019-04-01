Elektrikte 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi veya bugüne kadar halkın anladığı şekli ile çoklu tarife bugün yürürlüğe giriyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrikte tasarrufa gidilmesi ve vatandaşın isteği doğrultusunda seçeceği tarifeyi kullanabilmesi

adına söz konusu uygulamayı hayata geçiriyor.

Söz konusu uygulama bugünden itibaren konutlar için hayata geçirilecek. Bu tarihlerden yararlanmak istemeyen vatandaş

kuruma müracaat edip, tekli tarifede kalmak istediğini bildirmesi yeterli, aksi halde çoklu tarifeye geçmiş olacak.

Saffet Aşıksoy, kışta elektrik kullanımının yoğun olduğu hafta arası ve hafta sonu 17:00-22:00; yazda hafta arası 09:00-18:00;

hafta sonu 14:00-18:00 saatlerinde harcanacak elektriğin karşılığının 1,29 kuruş olduğunu söyledi.

KIB-TEK Arge Sorumlusu,, Kışta ise elektrik kullanımının yoğun olmadığı hafta arası 22:00-07:00 ve hafta sonu 24:00-07:00;

yazda hafta arası 23:00-09:00 hafta sonu 02:00-09:00 saatleri arasında harcanacak elektriğin ise 65 kuruşa kullanılacağını

anlattı.

Aşıksoy, normal denilen saat diliminde ise kışta hafta arası 07:00-17:00 hafta sonu 07:00-17:00/22:00-24:00 yaz da ise hafta

arası 18:00-23:00 hafta sonu 09:00-14:00/18:00-02:00 saatleri arasında harcanacak elektriğin 98.73 kuruşa kullanılmaya

devam edileceğini belirtti.

Saffet Aşıksoy, kurum olarak bu konuda bilgilendirici broşürlerde hazırlandığını ve dağıtımına kısa sürede başlanacılağını da

söyleterek, kurumun internet sayfasındada bu bilgilerin mevcut olduğunu kaydett