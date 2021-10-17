Çöp kamyonuna çarptı, olay yerinden kaçtı...Yaralılar var

Bugün, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da Sakarya Bölgesi’nde, Chukwuebuka NWOKEKE (E-31), yönetimindeki SS 430 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çöp almak için durmakta olan Osman LEKESİZ (E-35) yönetimindeki ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmında çöp boşaltmak için durmakta olan Mustafa YILDIZ (E-48)’a ve ardından da duramayarak ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan SS 430 plakalı araç sürücüsü aranıyor.