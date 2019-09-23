Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası KKTC'de temaslarda bulunuyor

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, KKTC’ye sefer düzenlenmesi konusundaki ortaya konulan talebin, önemli olduğunu kaydetti ve konuyla ilgili olarak görüşmelere başlayacaklarını dile getirdi.

Üstel, Trakya’nın nüfusu ve potansiyeli açısından, KKTC’ye seferlerin başlatılması için yeterli olduğunu da ifade etti.

VOLKAN: “ÇORLU’DAN KKTC’YE DİREK SEFERLERE DESTEĞİMİZ TAM”

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da Trakya Bölgesi’nin KKTC açısından büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirtti ve Çorlu’da bulunan Çorlu Uluslararası Atatürk Havalimanı’ndan, KKTC’ye direkt seferlerin başlatılmasının, hem Çorlu açısından, hem de KKTC açısından büyük bir kazanım olacağını söyledi.

Volkan, Çorlu’dan Ercan’a direk uçak seferlerinin başlatılması için Trakya Odalar ve Borsalar Birliği olarak da destek vermeye hazır olduklarını belirtti.