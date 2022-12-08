Coşkun, “Yeni Karpaz Modeli’’ ile yerelden kalkınma sağlanacağını söyledi

Coşkun, “Yeni Karpaz Modeli’’ ile yerelden kalkınma sağlanacağını söyledi
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Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun'un açıklaması CTP Seçim Bürosu'ndan verilen şekliyle aşağıdadır.

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Belediyelerin birleşmesi ile 14 köyden oluşan, Erenköy-Karpaz Belediyemiz için tüm bölgeyi kapsayan kalkınma sistemimiz olan ‘’ Yeni Karpaz Modeli’’ ile yerelden kalkınma sağlanacaktır.

‘’Yeni Karpaz Modeli’’ ile İmar Planı, Turizm, Tarım-Hayvancılık, Sağlık, Eğitim, Ekonomik kalkınma ve Sosyal Alan yaratma çalışmalarımız 14 köyümüze yayılacaktır.

Tüm köylerimizde planlı gelişim ve yaşam sağlamak, üretimin tamamen bilimsel veriler ile hayat bulacağı, Eko- Agro turizm de marka olacağımız ‘’Yeni Karpaz Modeli’’ ile köylerimizin ekonomik anlamda ayağa kalkmasını ve gençlerimizin önünün açılmasını sağlayacağız.

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