Coşkun, “Yeni Karpaz Modeli’’ ile yerelden kalkınma sağlanacağını söyledi

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun'un açıklaması CTP Seçim Bürosu'ndan verilen şekliyle aşağıdadır.

Belediyelerin birleşmesi ile 14 köyden oluşan, Erenköy-Karpaz Belediyemiz için tüm bölgeyi kapsayan kalkınma sistemimiz olan ‘’ Yeni Karpaz Modeli’’ ile yerelden kalkınma sağlanacaktır.

‘’Yeni Karpaz Modeli’’ ile İmar Planı, Turizm, Tarım-Hayvancılık, Sağlık, Eğitim, Ekonomik kalkınma ve Sosyal Alan yaratma çalışmalarımız 14 köyümüze yayılacaktır.

Tüm köylerimizde planlı gelişim ve yaşam sağlamak, üretimin tamamen bilimsel veriler ile hayat bulacağı, Eko- Agro turizm de marka olacağımız ‘’Yeni Karpaz Modeli’’ ile köylerimizin ekonomik anlamda ayağa kalkmasını ve gençlerimizin önünün açılmasını sağlayacağız.