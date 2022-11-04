Covid-19 hatırlatma doz aşıları 60 yaşa indi

Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım’da 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanları ile başlayan Covid-19 hatırlatma doz aşılarında yaşın 60’a indiğini duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, aşı yaptırmak isteyen bahse konu grupta olan vatandaşlar, Temel Sağlık Hizmetler Dairesine bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabilecek.
- Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler…
“Hatırlatma doz aşısı bir önceki aşıdan en az 3 ay sonra yapılmalıdır” denilen açıklamada, hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin Biontech aşısını hastalıklarının 3’üncü ayından sonra aşılarını başlatması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, “12 yaş ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları” ve “Aşı Merkezleri” tablosu da paylaşıldı.