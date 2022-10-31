Covid-19 hatırlatma doz aşıları yarın başlıyor

Covid-19 hatırlatma doz aşıları yarın başlıyor
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Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hatırlatma doz aşılarının ilk etapta 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtildi.

Aşı yaptırmak isteyen 75 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının Temel Sağlık Hizmetler Dairesi'ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceği kaydedilen açıklamada, hatırlatma dozu yapacak kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerektiği ifade edildi.

Tek Biontech aşısı olanların tam aşılı sayılmayacağından aşılarını tamamlamaları gerekeceği belirtilen açıklamada, 3 Biontech aşılı olanların bir hatırlatma dozu yapabileceği, 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek olmadığı kaydedildi.

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Açıklamada, hatırlatma doz aşısının bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılması gerektiği vurgulandı.

-Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin, Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi başlatmaları gerekeceği belirtilen açıklamada, aşılı ancak Covid-19 geçirmiş kişilerin, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceği ifade edildi.

AŞISIZ

En az 3 hafta ara ile Biontech 1.  ve 2.  doz (tamamlama). En az 3 ay sonra 1. doz hatırlatma,(BA4-BA5) en az 3 ay sonra 2. doz hatırlatma

1 Biontech yaptırmış kişi

En az 3 hafta sonra 1 doz Biontech (tamamlama); 3 ay arayla 1. ve 2. hatırlatma dozu yapması gerekir

2 Biontech yaptırmış kişi

1. Biontech hatırlatma dozu en az 3 ay sonra 2. Biontech hatırlatma dozu

3 Biontech yaptırmış kişi

En az 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

4 Biontech yaptırmış kişi

Hatırlatma dozuna gerek yok

Covid -19 geçirmiş AŞILI kişi

Hastalıktan 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

Covid -19 geçirmiş AŞISIZ kişi

Hastalıktan 3 ay sonra 1. ve 2. Biontech (3 hafta ara ile tamamlama)

MERKEZ ADI

BİONTEC AŞI

Esentepe Sağlık Merkezi

Hafta içi 8:00-14:00

Serdarlı Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Değirmenlik Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

İskele Sağlık Merkezi

Pazartesi 08:00-14:00

Güzelyurt Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Akdoğan Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Maraş Sağlık Merkezi

Hafta içi 09:00-12:00

Lapta Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Mehmetcik Sağlık Merkezi

Hafta içi 09:00-12:00

Yenierenköy Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Trenyolu Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Dikmen Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi

Hafta içi 08:30-12:00

Gazimağusa devlet Hastanesi

Hafta içi 08:30-12:30

Girne Akçiçek Hastanesi

Hafta içi 08:30-12:00

Cengiz Topel Hastanesi

Hafta içi 08:30-12:00

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