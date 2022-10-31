Covid-19 hatırlatma doz aşıları yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hatırlatma doz aşılarının ilk etapta 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtildi.
Aşı yaptırmak isteyen 75 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının Temel Sağlık Hizmetler Dairesi'ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceği kaydedilen açıklamada, hatırlatma dozu yapacak kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerektiği ifade edildi.
Tek Biontech aşısı olanların tam aşılı sayılmayacağından aşılarını tamamlamaları gerekeceği belirtilen açıklamada, 3 Biontech aşılı olanların bir hatırlatma dozu yapabileceği, 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek olmadığı kaydedildi.
-Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler
Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin, Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi başlatmaları gerekeceği belirtilen açıklamada, aşılı ancak Covid-19 geçirmiş kişilerin, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceği ifade edildi.
|
AŞISIZ
|
En az 3 hafta ara ile Biontech 1. ve 2. doz (tamamlama). En az 3 ay sonra 1. doz hatırlatma,(BA4-BA5) en az 3 ay sonra 2. doz hatırlatma
|
1 Biontech yaptırmış kişi
|
En az 3 hafta sonra 1 doz Biontech (tamamlama); 3 ay arayla 1. ve 2. hatırlatma dozu yapması gerekir
|
2 Biontech yaptırmış kişi
|
1. Biontech hatırlatma dozu en az 3 ay sonra 2. Biontech hatırlatma dozu
|
3 Biontech yaptırmış kişi
|
En az 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu
|
4 Biontech yaptırmış kişi
|
Hatırlatma dozuna gerek yok
|
Covid -19 geçirmiş AŞILI kişi
|
Hastalıktan 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu
|
Covid -19 geçirmiş AŞISIZ kişi
|
Hastalıktan 3 ay sonra 1. ve 2. Biontech (3 hafta ara ile tamamlama)
|
MERKEZ ADI
|
BİONTEC AŞI
|
Esentepe Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 8:00-14:00
|
Serdarlı Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Değirmenlik Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
İskele Sağlık Merkezi
|
Pazartesi 08:00-14:00
|
Güzelyurt Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Akdoğan Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Maraş Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 09:00-12:00
|
Lapta Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Çamlıbel Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Mehmetcik Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 09:00-12:00
|
Yenierenköy Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Trenyolu Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Dikmen Sağlık Merkezi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi
|
Hafta içi 08:30-12:00
|
Gazimağusa devlet Hastanesi
|
Hafta içi 08:30-12:30
|
Girne Akçiçek Hastanesi
|
Hafta içi 08:30-12:00
|
Cengiz Topel Hastanesi
|
Hafta içi 08:30-12:00