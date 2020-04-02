Covid 19 Koordinasyon Konseyi Dr. Sibel Siber’in başkanlığında toplandı

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi bugün ikinci toplantısını Dr Sibel Siber’in başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Hakan Dinçyürek, Dr Erden Aşardağ ve Dt. Ahmet Özant katıldı.

Ayrıca Moleküler biyoloji uzmanı milletvekili Jale Refik Rogers ve Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Tayfun Çanakcı toplantıya davetli olarak katıldılar. Dört saat süren toplantıda ortaya çıkan yeni öneriler Başbakan Ersin Tatar’ın bilgisine sunuldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 19:50