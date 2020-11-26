Covid-19 pandemi süreci nedeniyle burs dağıtılamıyor

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), covid-19 pandemi süreci nedeniyle bu yıl yeni müracaat alamadı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, geçmiş dönem burs almaya hak kazanan ve bu yıl da burs alma kriterlerini taşıyan öğrencilere burs verebileceklerini, her kurum ve kuruluş gibi KTEV’in de pandemiden oldukça etkilendiğini kaydetti.

Açıklamada, 2020 - 2021 öğretim yılında geçmiş dönem burs almaya hak kazanan ve bu yıl da burs kriterlerine uyan öğrencilere burs vermeye devam edileceği açıklandı.

Buna göre KTEV burs alma kriterlerini devam ettiren 43 öğrenciye destek bursu vermeye devam ediyor. Bursluların 9’u ortaokul, 34’ü lise öğrencisi.

“BÖYLESİ BİR DÖNEMDE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Böylesi bir dönemde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Örs hayırsever kişilerin, kurumların ve iş insanlarının desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Açıklamaya göre öğrenci sponsoru olmak isteyen kişi ve kurumlar 228 92 00 numaralı telefondan ve/veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabilir.