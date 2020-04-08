Covid 19 ruhsal danışma hattı açıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla “Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” faaliyete geçirildi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ruhsal zorlanmalar yaşayan herkes, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle psikiyatrik takipleri aksamış olan kişiler, hattı arayarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görevli erişkin psikiyatristleri, çocuk ve ergen psikiyatristleri ve klinik psikologlardan 7 gün 24 saat destek alabilecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde ruhsal desteğe ihtiyaç duyan bireylere destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla iş birliğine imza atıldı. Covid-19 Ruhsal Danışma hattı ilk kez online bir platform üzerinden gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplumsal fayda gözeten bu iş birliği kapsamında Covid-19 salgını dolayısıyla ruhsal zorlanmalar yaşayan bireyler ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle psikiyatrik takipleri aksamış olan kişiler için bir ruhsal danışma hattı faaliyete geçirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla devreye alınan 0539 103 2323 numaralı “Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı”nı arayanlar Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görevli erişkin psikiyatristleri, çocuk ve ergen psikiyatristleri ve klinik psikologlardan 7 gün 24 saat destek alabilecekler. Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı’nda uzmanların yapacağı değerlendirmelerle aciliyet durumlarına göre danışanlara anında veya planlanacak en kısa sürelerde destek ve yönlendirme sağlanacak. İlaç tedavisi gerektiren durumlarda hastalara önerilen ilaçların temininde kolaylık sağlanması için belediyeler ile işbirliğine gidilmesi planlanıyor.

SAĞLIK BAKANI PİLLİ’NİN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Ali Pilli basın toplantısında gerçekleştirdiği açıklamasında, salgın hastalıkların korku ve endişeyi de beraberlerinde getirdiğini belirterek, bir anda değişen ekonomik ve sosyal yaşantının insanların psikolojileri üzerinde son derece olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgında, dayanışma içinde olunması ve morallerin yüksek tutmasının önemine değinen Pilli, bilimin ışığında soğukkanlılıkla mücadelemize devam etmemiz gerektiğini vurguladı.

Bakan Pilli sözlerine şöyle devam etti: “Bu düşünceden hareket eden bakanlığımız, Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı’nı devreye sokarak, halkın bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla oluşturulan bu Danışma Hattı’na, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ekibi 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Artık vatandaşlarımız 0539 103 23 23 numaralı hattımızdan, 7 gün 24 saat psikiyatrist ve psikologlarımıza ulaşabilecek ve gerekli danışmanlık hizmetini alabileceklerdir. Birlik ve beraberlik ruhu içinde bu salgını hep birlikte atlatacağız. Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı’nın devreye geçmesi için bizlere destek olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada Covid- 19 salgınından korunmak adına uygulanan sosyal mesafe kuralı son derece önemlidir. Teknolojinin de faydalarından yararlanıp bu toplantıyı online yaparak bu kuralı da yerine getirmiş bulunuyoruz. Ayrıca bugün online basın toplantısına katılım gösteren tüm basın mensuplarına teşekkür ederim.”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ilaç alması gereken hastalarımıza, ilaçlarının bölgelerindeki sağlık merkezleri aracılığı ile ulaştırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır” dedi.



AKBİRGÜN

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün de yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz zor günlerde toplum ruh sağlığının artan zorlanmasının önüne geçilebilmesi ve stresten dolayı gelişebilecek ruhsal hastalıkların erken tedavisi için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatristleri ve Psikologları ile birlikte bir düzenleme yapılması elzem görülmüş, bundan dolayı telefon destek hattı organizasyonu ve çalışma şeması oluşturulmuştur. Bu sistemin oluşmasına katkı koyan başta Sağlık Bakanı Ali Pilli ve ülkemizin değerli şirketlerinden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür eder, bu krizi hep beraber aşacağımıza olan inancımı belirtirim” dedi.

MADEN

Söz konusu Ruhsal Danışma Hattı’nın devreye alınması ile ilgili konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ise, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte ülkemize ve insanlarımıza destek olabilmek amacıyla, lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak tüm olanaklarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Normal yaşam koşullarımızdan uzaklaştığımız bu zorlu günlerde böylesi bir hizmetin hayata geçmesi için katkı yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde gerek devletimizden gerekse kurum ve kuruluşlarımızdan gelen ihtiyaç taleplerini karşılamak için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Covid-19 salgını ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızın yanı sıra, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin tüm ekibini, hem mevcut, hem de Ruhsal Danışma Hattı üzerinden verecekleri hizmetlerden ötürü gönülden alkışlıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Ruhsal Danışma Hattı’nın gerçek anlamda ihtiyaç duyan bireylere hizmet sağlayabilmesi için, hattın suistimal edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.