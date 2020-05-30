“Covid-19 salginin LGBTI+LAR üzerindeki etkileri ve AB’nin eylemleri” konulu Webinar düzenleniyor

“Covid-19 salgının LGBTİ+lar üzerindeki etkileri ve AB’nin eylemleri” konulu webinar düzenleniyor.

1 Haziran Pazartesi AB Bilgi Merkezi zoom etkinliği olarak gerçekleştirilecek webinarın ana konuşmacısı ILGA Europe savunuculuk sorumlusu Belinda Dear olacak.

Saat 19.00’da başlayacak etkinlikte ayrıca Doğukan Gümüşatam ve Erman Dolmacı, “Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ hakları” ve Christiana Papadaki ve Monica Panayi de “Kıbrıs Rum Toplumunda LGBTİ hakları” konularında birer konuşma yapacak.

Webinara katılmak için 1 Haziran saat 12.00’ye kadar kayıt formu doldurmak gerekiyor.