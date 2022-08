Covid-19 süreci Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda ele alındı

Covid-19 süreci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığındaki toplantıda, restore edilen Barbarlık Müzesi’nin açılış törenine katılan merhum emekli Tuğgeneral Nihat İlhan’ın oğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu.

Toplantıda, ülkedeki sağlık hizmetleri, pandemi süreci, vatandaşların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalıklarının tedavisi konuları detaylı olarak görüşüldü.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, pandemi sürecinde yürürlükte olan uygulamalar, Covid-19 mücadelesinde KKTC’nin dünya ölçeğindeki yerini değerlendirdi.

“Başbakanlığım dönemimde salgın süreciyle ilgili olarak sağlık alanında tespit edilen ve revize edilmesi gereken hususlar ele alınırken, gereken yol haritası da belirlenmişti” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Alınan önlemler ile salgın sürecinin yarattığı sıkıntılar ve ekonomiye olumsuz yansımalarını engellemek amacıyla alınması gereken tedbirler ve ekonominin nasıl planlanacağı kararlaştırılarak, halkımızın, doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın bizlere verdiği destekle salgının ilk sürecine karşı verilen mücadele başarıyla tamamlanmıştı.”

Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürecin yakın takipçisi olmaya devam ettiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Aşı programı gündeme getirilmiş ve aşı temini sağlanmıştır. Sağlık danışmanımın ve bilim insanlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda aşı ve test sayıları ile bulaş zincirinin kırılabilmesi için gerekli olan önlemlerin ve karantina kurallarının yapılandırılması yapılan toplantılarda ele alınmış ve gereken yapılmıştır.”

-İlhan

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, salgın sürecinde KKTC’nin çok başarılı bir sağlık hizmeti verdiğini gözlemlediğini belirtti.

-“Korona, grip ve zatürre aşılarının güz dönemi başlamadan yapılması yerinde olacak”

“Her ne kadar da vaka sayısı artışı devam etse de, ölüm sayısının önceki varyantlara göre çok daha az olması oldukça önemlidir” diyen Mustafa Necmi İlhan, “Eylül ayında üniversitelerin ve okulların açılmasıyla birlikte insanlar kapalı yerleri tercih edecektir. Bu nedenle korona, grip ve zatürre aşılarının güz dönemi başlamadan yapılması yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bunların yanı sıra KKTC’de bazı uzmanlık alanlarında daha fazla hekimin görev yapması da KKTC vatandaşlarının tedavisi ve refahı açısından oldukça önemlidir” diye konuşan İlhan, şunları belirtti:

“KKTC tıp eğitimi her geçen gün daha da gelişirken, yeni fakültelerin açılması da gurur vericidir. Öğretim kadrolarındaki eksikliklerin hızla tamamlanması, daha iyi hekimlerin yetiştirilmesini sağlayacaktır. Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olup, tıp ve sağlık alanlarında her türlü desteğe ve katkıya hazırım.”

-Serakıncı

Prof. Dr. Nedime Serakıncı ise, KKTC’nin pandemi dinamikleri ile komşu ülkelerin dinamiklerini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Temmuz ortası kapanma gerektirmeyen, yoğun bakım yatışında artış olmadan vaka sayılarında artış olacağını beklediklerini kaydeden Serakıncı, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugünlerde ise vaka sayılarında yine beklendiği şekilde düşüş görülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın haftalık verilerine baktığımızda PCR testi pozitifliğiyle tespit edilen hasta sayısı Temmuz ortasında bahar aylarına göre iki-dört kat artış göstermiştir. Bu artışa bayram nedeniyle yaşanan hareketlilik, yurt dışından gelen hem turist ve kendi vatandaşlarımızın ülke iç ve ülke dışı ziyaretleri, ülke içerisindeki yaz dönemindeki hareketliliğin bayram sonrasında da devam etmesi ve en önemlisi de aşırı sıcaklar nedeniyle kapalı klimalı alanlarda oturma neden olmuştur.”

-“Ekim sonu Kasım ortası oldukça önemli”

Bugünlerde Covid-19 vakalarının yükselmemesi için genel tedbirlerin yanı sıra kişisel önlemlerin alınması konusunda vatandaşlara görev düştüğünü belirten Serakıncı, şu uyarılarda bulundu:

“Özellikle baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, aşırı halsizlik gibi yakınmaları olan kişiler bu enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını önlemek için mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmelidirler. Prof. Dr. İlhan’nın sonbahar uyarısı da oldukça önemlidir. Dinamikleri ve grip salgınlarını değerlendirecek olursak Ekim sonu Kasım ortası oldukça önemli olup, vaka sayılarında yeni bir yükseliş olasıdır.”

Cumhurbaşkanı Tatar toplantı sonrasında, sosyal mesafe, el hijyeni ve özellikle semptomluların maske kullanımının önemine dikkat çekti.