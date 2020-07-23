"Covid salgını oldu diye kalp krizleri bitmedi, 6 ayda toplam 830 kişiye anjio yapıldı"

Kardiyoloji Bölüm Şefi, Dr. Gülgün Vaiz sosyal medyada yaptığı açıklamada 6 ayda toplam 830 kişiye anjio yapıldığını kaydederek, Covid 19 hastası olmayanların da tedavilerinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Gülgün Vaiz'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle;

Bilinmelidir ki:

Ocak 2020 ve Haziran 2020 tarihleri arasında covid salgını oldu diye kalp krizleri bitmedi..Hastalara anjiyo ve acil müdahaleler devam etti.

Ocak 170 kişi

Şubat 162 kişi

Mart 62 kişi

Nisan 84 kişi

Mayis 146 kişi

Haziran 206 kişi

6 ayda toplam 830 kişiye acil anjio ve girişim yapıldı.Covid hastaları kadar Noncovid hastalarını da tedavi etmek ve bu tedavileri kesintisiz sürdürmek zorundayız....