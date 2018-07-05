“ÇÖZÜM, BM KARARLARI, AB İLKELERİ VE ANTLAŞMALARA UYGUN OLMALIDIR”



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs’ta ulaşılacak çözümün, BM kararları, AB ilkeleri ve üst düzey antlaşmalarına uygun olması gerektiğini belirtti.



BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki taraflarla görüşmelerde bulunmak üzere Jane Holl Lute’u temsilci olarak atamasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu kaydetti.



Bir sonraki adımın hazırlığını yapacak olan Lute’ye tarafların yardımcı olmasının önemine vurgu yapan Sonüstün, “BKP, müzakerelerin derhal yeniden başlamasını desteklemekte, ulaşılacak çözümün, BM kararları, AB ilkeleri ve üst düzey antlaşmalarına uygun olmasını talep etmektedir” dedi.



6 başlık altında toplanan Guterres önerilerinin bir bütün halinde görüşülmesinin önemine işaret eden Sonüstün, “Taraflar yeni bir Kıbrıs inşa edeceğimizi anlamalı, başta garanti ve güvenlik konuları olmak üzere birbirlerine yardımcı olmaları ve tüm Kıbrıslıların çıkarlarını siyasetin merkezine koymalıdırlar” ifadelerini kullandı.



Zamanın önemine değinen Sonüstün, tarafları ellerini çabuk tutmaya çağırdı.