Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Türk halkını yarın Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta aynı anda düzenlenecek “çözüm ve birleşme yürüyüşüne” katılmaya çağırdı.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs halkının ellerini bölünmüş dikenli teller üzerinden birleştirme vakti gelmiştir” denildi.

“Maraş’ın iskana açılması, iki devletli taksim siyasetleri ve Kıbrıs Rum tarafındaki milliyetçi ve ayrılıkçı” siyasetlerin, Kıbrıslı Türk ve Rumların bir araya gelmesini zorunlu kıldığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs’ın; “tüm Kıbrıslıların ortak yurdu” olduğu vurgulandı.

“Halkın içine düşürüldüğü bunalımın çıkış yolunun federal çözümden geçtiği” ifade edilen açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rum tüm çözüm yanlılarına yarın saat 09.30’da düzenlenecek çözüm ve birleşme yürüyüşüne katılma çağrısı yapıldı.