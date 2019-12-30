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"Çözüme karşı direnin" mesajı

"Çözüme karşı direnin" mesajı
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SIRADAKİ HABER
Kazaya sebebiyet veren kişi, dava görüşülünceye...
Kazaya sebebiyet veren kişi, dava görüşülünceye...
  1. Kıbrıs

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