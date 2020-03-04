Crafts and Vintage Bazaar Büyük Anadolu Hotel’de yapılıyor

El sanatları üreticileri ve vintage ürün satan üreticiler Girne’de Büyük Anadolu Hotel’de ‘Crafts and Vintage Bazaar’ isminde bir etkinlik düzenliyor.

7 Mart Büyük Anadolu Hotel’de beşincisi gerçekleştirilecek pazar etkinliğinde, onlarca ürün ve vintage elbise meraklılarına sunulacak.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip ‘olarak; tasarım, müzik, vintage ve kahveyi sizlerlebeşinci kez buluşturuyoruz. Bu doğrultuda yapacağımız etkinliğimiz 7 Mart 2020 tarihinde, 12.00-16.00 saatleri arasında Girne’de Büyük Anadolu Hotel’de gerçekleşecektir. Daha önce etkinliklerimizde olduğu gibi yine sizleri sıcacık bir ortamda buluşturuyoruz, çicekli kıyafetini giy,sizle birlikte ilkbaharı karşılayalım... Bizlere eşlik edeceğiniz etkinliğimizde görüşmek üzere…”