Crafts and Vintage Bazaar'ın 6.sı Cumartesi akşamı

Özlenen Crafts and Vintage Bazaar'ın 6.sı 4 Temmuz Cumartesi akşamı Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak'ta gerçekleşiyor.

El yapımı, tasarım ürünlerin bulunduğu, vintage kıyafet ve aksesuarlarının da yer alacağı etkinlik, beyaz kıyafet konseptiyle Cumartesi 19:00-23:00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olan Zahra Sokak'ta yapılacak.

Crafts and Vintage Bazaarı diğer etkinliklerden ayıran en önemli özellikleri ; el işine - el emeğine, kişisel tasarıma önem vermesi ve yerel üreticileri destekleyip onları bir araya getirmesinin yanında, vintage modasını vurgulaması ve adadaki vintage severlerle ürünleri buluşturmasıdır. Her etkinliği birbirinden ayrı kılan farklı kıyafet konseptleri ise etkinliğe ayrı renk ve heyecan katması.

Organizasyon ile ilgili yapılan açıklamada: "Güzel bir Lefkoşa gecesinde gerçekleşecek etkinliğe, gerekli önlemleri alarak ve kendimizi-çevremizi koruyarak tüm ilgilenenlerin ve yerel üreticiye destek verenlerin katılması bizleri sevindirecektir." denildi.