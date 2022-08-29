CTP 28. Olağan Kongresi Pazar günü yapılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Büyük Kurultayı 4 Eylül Pazar saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanacak.
“Biz Varız, Biz Halkız, Biz Çözeriz” ana temasıyla hazırlanılan 28. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Genel Başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman’ın yanı sıra 114 kişinin başvurduğu Parti Meclisi yapılacak seçimin ardından belirlenecek.
-Kurultay akışı
CTP'den yapılan açıklamaya göre kurultay, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın hitabıyla başlayacak. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirilecek, ardından Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yapacak. Parti Meclisi üyeliğine aday olan 114 kişinin kısa özgeçmişleri okunacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek oylamanın ardından kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak.
Parti Meclisi’ne aday olan 114 kişinin alfabetik sıraya göre isimleri şöyle:
“Abdi Çetinkayalı
Ahmet Cepheoğlu (Rillo)
Ahmet Gürol Ersun
Ahmet Latif
Alev Şensoy
Ali Karavezirler
Alpay Çelebi
Armağan Candan
Asım Akansoy
Aslı Murat
Ayşe Katipoğlu
Aziz Kaya
Bedia Balses Çeliker
Behçet Öznacar
Bengiz Eroğlu
Berkan M. Tokar
Bilen Sayılı Bozkırlı
Birol Karaman
Birsen Altıok
Burhan Eraslan
Cemal Mert
Cemal Türkler
Cemil Sarıçizmeli
Cenk Paşa
Ceyhun Birinci
Çağkan Kabataş
Çiçek Göçkün
Derviş Aygın
Devrim Barçın
Doğukan Akdeniz
Dudu Kılıç Cumaoğluları
Ekrem Güneş
Erdoğan Garip
Erdoğan Sorakın
Erkut Şahali
Eser Öktem
Fatma Şençağ
Fazilet Özdenefe
Feriha Tel
Feysan Türkay Fotalı
Fide Kürşat
Fikri Toros
Fikrican Kayıkçı
Filiz Besim
Fuat Burkay
Gaye Astan Çoban
Gökhan Paşa
Gülden Karakaya
H. Nazif Kubilay
Haffe Işısal
Halil Uskuri
Hamit Caner
Harper Bahadi
Hasan Can Sermet
Hasan Öztaş
Hasan Özüorçun
Hasret Destebanoğlu
Haşim Kiracıoğlu
Hazar Vahip
Hazım Temel
Huri Akansoy
Hüda Avşaroğlu
Hülya Demirel Akbil
Hülya Devaşan
Hüseyin Gürşan
Hüseyin Kurd
Hüseyin Özel
İbrahim Avkan
İsmail Hakkı Nurçin
İzlem Nizam
Mahmut Kanber
Meftüne Hocalı
Mehmet Ceylanlı
Mehmet Çağlar
Mehmet Kale Kişi
Mehmet Nasipoğlu
Muhittin Tolga Özsağlam
Murat Aslan
Mustafa Gürkan
Mustafa Sipahi
Müge Öreç
Münevver Uysal
Münür Çağanağa
Okan Helvacı
Osman Bican
Osman Ahmet Kısaoğlu
Öykü Akcan
Reyhan Soyseven
Sadi Erdendoğ
Salahi Şahiner
Salih Boran
Selda Şafak
Serkan Soyalan
Sıla Usar İncirli
Simge Okburan
Soydan Bora Borakan
Suzan Kısaoğlu
Sühat Dürü
Şaziye Ok
Şehan Tomgüsehan
Şifa Çolakoğlu
Teberrüken Uluçay
Tekin Söylemez
Tufan Vudalı
Tülay Sönmez
Tülin Murat
Ulaş Erzen
Umure Örs
Ürün Solyalı
Veli Ardıç
Yalçın Kömürcügil
Yaşar Aydın Karaca
Yusuf Özbil
Zalihe Sipahi”