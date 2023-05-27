CTP adayı Özuslu: “Basının sorunlarını meclisin gündemine taşımaya talibim”

Cumhuriyeti Türk Partisi'nin (CTP) milletvekili adayı olarak gösterdiği Sami Özuslu, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Özuslu ziyarette yaptığı konuşmada Basın-Sen’in, basın alanında çalışanların haklarını korumak açısından çok önemli mücadeleler verdiğini ve vermeye de devam ettiğini ifade etti.

Özuslu, “Örneğin geçen sene hükümetin getirdiği antidemokratik yasalar bertaraf edildi. Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri olarak bizim ama aynı zamanda meclis çatısı altındaki muhalefetin gücüyle bu antidemokratik yasalar savuşturuldu. Birlikte komitelerde bulunduk, örneğin televizyonlarla ilgili yasayı en antidemokratik noktadan en demokratik hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Özuslu, “Bu başarıda Basın-Sen ve diğer örgütlerin, meclisteki muhalefetin gücü rol oynadı” dedi.

Özuslu, “Basının sorunlarını, uluslararası düzenlemelerle ilgili sorunları meclisin gündemine taşımaya talibim. Bugüne kadar gazeteciler parlamentoya girme konusunda başarı sağlayamadı. Basın özgürlüğünün, diğer arkadaşlarımızın da çabasıyla oralarda görünür olması, en fazla motive olduğum konulardan biridir” dedi.