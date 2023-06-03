CTP adayı Özuslu öğretmenlere desteklerinin devam edeceğini belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, öğretmenlerin başlattığı haklı mücadeleye destek verdiklerini ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Özuslu, Parti Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın’ın da yer aldığı bir heyetle Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

Özuslu Sendika Başkanı Selma Eylem ’in de yer aldığı heyetle yaptığı görüşmede, hükümetin öğretmenlerle ilgili yasayı geçirerek eğitimde büyük bir kaosa yol açtığını, Sendikanın eylemine destek olduklarını, bu desteklerinin de süreceğini ifade etti. Özuslu, bugüne kadar emeğin, demokrasinin ve sivil toplumun yanında durduklarını, bundan sonra da durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öğretmen sendikalarının geçmişte olduğu gibi bugün de pek çok alanda mücadeleyi yükselttiğini dile getiren Özuslu, öğretmen sendikalarının kooperatifçiliğe verdiği desteği de takdir ettiklerini ifade etti.

Karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yurttaşlık verilmemesi konusuna da değinen Özuslu, “Bugüne kadar hangi sağ görüşlü politikacı karma evlilik konusunda elini taşın altına koydu?” diye sordu.

Özuslu, “Bu çok ciddi insan hakkı ihlalidir. CTP ve sizin de dahil olduğunuz sivil toplum örgütleri ciddi bir hukuki mücadele veriyor. O yüzden herkesin gailesi bizim gailemizdir ve bu böyle olmaya devam edecek” dedi.

-Akansoy: Kıbrıs Türk Halkı kenetlenmeli"

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmeye dair bir düzene geçiş yapabilmesi için kenetlenmesi gerektiğini belirtti.

Sami Özuslu ile bu hedefler doğrultusunda bir yola çıktıklarını kaydeden Akansoy, “Özuslu’yu tüm toplum tanıyor. Gerek muhalif karakteri, gerek Kıbrıslı Türklerin hakkının korunmasıyla ilgili yaptıkları bizim gurur kaynağımızdır” dedi.