CTP, Akdoğan'da Ahmet Latif ile devam

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti. Akdoğan Belediye Başkanı ve CTP Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif’e, etkinlikte bölge halkı çok büyük ilgi gösterdi. 7 yılı aşkın süredir Akdoğan’a hizmet ettiğini vurgulayan Latif, “Bu sürede edindiğim tecrübe ve hizmetlerimle, sizlere layık olmaya özen gösterdim” dedi. Bu şerefli görevin tekrardan kendisine layık görüldüğü için teşekkürlerini sunan Latif, bunun kendisi için bir gurur olduğunu belirtti. Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, Akdoğan Belediye Başkanı ve CTP Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Akdoğan halkı, attıkları sloganlarla Latif’e büyük destek belirtti ve yapılacak olan seçimlerde kaliteli hizmetin devam etmesi için tercihlerinin CTP olacağını ifade etti.

ERHÜRMAN: AKDOĞAN’IN 7 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİĞİ ORTADA

Akdoğan’daki etkinliğe katılarak konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Latif’le 7 yılı geride bıraktıklarını, geride kalan bu süreçte Akdoğan’ın nereden nereye geldiğinin ortada olduğunu kaydetti. Verilen emeğin tırnaklarla kuyu kazılarak verilen emek olduğunun altını çizen Erhürman, Akdoğan’ın köyden kente doğru yürüdüğünü ifade etti. Ülkede yapılan her güzel işi bozmak isteyenler olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu konuda Akdoğan halkının uyanık olduğunu ve yeniden Ahmet Latif’le yola devam edeceğini söyledi. CTP’li belediye başkanlarının görevde olduğu bölgelerde götürülen hizmetin herkesin malumu olduğunu dile getiren Erhürman, “Yerelde öz kaynaklarımızla kendi ayaklarımız üstünde duruyoruz. Merkezde de aynısını yapacağız” şeklinde konuştu.

LATİF: YARIM KALAN PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇECEK

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, hep birlikte bu onurlu yolu kol kola yürümeye devam edeceklerini söyledi ve “Ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız” dedi. Köyden, kente hedefiyle bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Latif, “Çocuk parkları inşa ettik. Spor tesisleri yaptık ve sağlıklı merkezlerde yetişebilmeleri için Gençlik Merkezi oluşturduk. Kültür Evi açtık. Piknik Alanı düzenledik” diye konuştu. 3’üncü dönemde ertelemek zorunda kaldıkları projeleri teker teker hayata geçireceklerine dikkat çeken Latif, yarım kalmış projelerin hayata geçmesi için hızla ve azimle çalışacaklarını vurguladı. Akdoğan’ı daha yaşanır bir belde yapmak için onay isteyen Latif, “Akdoğan’ın tüm insanlarına ayrımsız hizmet etmek, benim ve ekibim için bir şereftir” dedi.