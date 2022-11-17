CTP: "Başaran Düzgün'ün yanındayız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Havadis gazetesinin genel yayın yönetmeni, gazeteci Başaran Düzgün’ün, dün Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin engellenmesine tepki göstererek, “bunun kesinlikle kabul edilemez bir durum” olduğunu kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamada, diğer giriş yasaklarında olduğu gibi Başaran Düzgün’ün de Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin engellenmesinin ardından, Kıbrıs Türk makamlarında oturan kişilerin sessizliklerini koruması eleştirilerek, “Kendi halkının çıkarlarını savunmayarak bizleri şaşırtmamaktadırlar” denildi.

Açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin, artık kendi halkının bile çıkarlarını savunmaktan aciz kalan bu gayrimeşru hükümet ve müdahalelerle Cumhurbaşkanlığı makamına oturtulan Ersin Tatar’dan hiçbir beklentisi kalmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

İnsanların seyahat özgürlüklerinin ellerinden alınmasının asla kabul edilebilir bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, CTP’nin geçmişte Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapamayan aydınların yanında durduğu gibi gazeteci Başaran Düzgün’ün yanında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Unutulmamalıdır ki, kendi halkının yanında durmayan, kendi insanının özgürlüğünün elinden alınmasına sessiz kalanlar, tarihin tozlu sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır” denildi.