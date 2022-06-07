CTP, Cumhurbaşkanı Tatar'ı istifaya çağırdı

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın demeçlerini ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a söylediklerini eleştirerek, “Sen kimsin Ersin Tatar? Cumhurbaşkanı mısın yoksa sağa sola saldıran, tehdit eden, kendinden geçmiş bir zat mısın? Üstlendiğin görevin sorumluluklarını yerine getiremiyorsun. Kıbrıs Türk toplumu adına verebilecek hiçbir şeyin kalmamıştır. Bu halk için yapacağın en güzel şey, istifa etmektir!” dedi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Ersin Tatar’ın, “Kıbrıs Tercüman Gazetesi” üzerinden Erhürman’a ağıza alınmayacak mesnetsiz ve yalan ifadelerle saldırmayı, tehdit etmeyi alışkanlık haline getirdiği ileri sürülerek, bugün yayınlanan bir gazetede de “Bak Erhürman, seni uyardım anlamadın! Bu ülkede kim Anavatan’a dil uzatırsa gereğini bizzat ben yaparım” dediği ifade edildi.

Aynı açıklamanın devamında da Tatar’ın “Bu topraklarda her kim bilinçli veya bilinçsiz bana saldırıyorsa aslında benim üzerinden bu devlete, dahası da Anavatan’a saldırıyor demektir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

CTP açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kendisini devlet gibi gören, dün kraliçe, bugün ise kral gibi davranmaya çalışan Tatar, artık öfke kontrolünü tamamen kaybetmiştir. Anayasa’ya göre tarafsız olması gereken ancak her geçen gün bu ilkeyi biraz daha ihlal eden Tatar, yalan ve mesnetsiz iddialarla toplumun gündemini değiştirmeye çalışmaktadır.

Göreve geldiği günden beri ayrılıkçı iki devletli çözüm teziyle halkımızı günden güne karanlığa sürükleyen Tatar, halkımızın muhalif kesimlerini ve Genel Başkanımızı adeta “Gafil Muhbir” edasıyla sürekli karalamaya çalışmaktadır.

Sen kimsin Ersin Tatar? Cumhurbaşkanı mısın yoksa sağa sola saldıran, tehdit eden, kendinden geçmiş bir zat mısın? Üstlendiğin görevin sorumluluklarını yerine getiremiyorsun. Kıbrıs Türk toplumu adına verebilecek hiçbir şeyin kalmamıştır. Bu halk için yapacağın en güzel şey, istifa etmektir!”