CTP, DAÜ’yü ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekillerinin yer aldığı ziyaretlerde, “DAÜ’nün içinde bulunduğu durum” değerlendirildi.

DAÜ Rektörü Aykut Hocanın, DAÜ Personel Sendikası (PER-SEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (BİR-SEN) ve DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ziyaretleri sonrası CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklama yaptı.

Erhürman, DAÜ’yü son ziyaretlerinde ciddi bir mali sorun yaşandığını, şimdiki ziyaretlerinde ise çalışanların maaşlarını hayat pahalılığı ödeneği olmadan aldıklarına işaret etti.

DAÜ’nün mali ve yönetsel anlamdaki yapısal sorunlarını konuştuklarını ifade eden Erhürman, '"DAÜ’de öngörüsüzlüğün, yönetmeme halinin bedeli çok ağır ve bu bedeli her zaman çalışanlar ödüyor” dedi.,