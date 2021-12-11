CTP'de sıralamalar belli oldu... En çok oyu kimler aldı?

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde aday adayı ve sıralama seçimi tamamlandı.
Milletvekili adayı larak en çok oy alarak sıralanan ve seçilen isimler şöyle:
Lefke :
Salahi Şahiner
Tuncay Sariyer
Güzelyurt
Armağan Candan
Aslı Murat
İskele
Fide Kürşat
Biray Hamzaoğlları
Fikre Civisilli
Yalçın Kömürcüoğlu
Hüseyin Mülazım
Girne
Ongun Talat
Fikri Toros
Fazilet Ozdenefe
Salih Sarpten
Pembe Ardıç
Alpay Çelebi
Mahmut Kanber
Özge Tahiroğlu
Nihal Öztürk
Mustafa Özgen
Lefkoşa
Ürün Solyalı
Sıla Usar İncirli
Muhittin Özsaglam
Filiz Besim
Ahmet Muratoğlu
Ödül Muhtaroglu
Cenk Paşa
Haffe Işıksal
Hasan Hüda Ecer
Ayşe Alioğlu
Derviş Bledanlı
Hülya Batum
Mağusa
Asım Akansoy
Teberruken Uluçay
ErkutŞahali
Hamit Caner
Şifa Çolakoğlu
Behçet Öznacar
Ceyhun Üniter
Gaye Aslan Çoban
Derviş Karaca
Cihan Tunçeli
Erkan Tekeli
Kontenjan adayları
Devrim Barçın - Lefkoşa
Derviş Kemal Deniz - Lefkoşa
Serkan Aysal - Gazimağusa
Yasin Yeni - Gaziağusa
Ceyhun Birinci - Girne
Mehmet Bozer - Güzelyurt