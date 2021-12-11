CTP'de sıralamalar belli oldu... En çok oyu kimler aldı?

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde aday adayı ve sıralama seçimi tamamlandı.

Milletvekili adayı larak en çok oy alarak sıralanan ve seçilen isimler şöyle:

Lefke :

Salahi Şahiner

Tuncay Sariyer

Güzelyurt

Armağan Candan

Aslı Murat

İskele

Fide Kürşat

Biray Hamzaoğlları

Fikre Civisilli

Yalçın Kömürcüoğlu

Hüseyin Mülazım

Girne

Ongun Talat

Fikri Toros

Fazilet Ozdenefe

Salih Sarpten

Pembe Ardıç

Alpay Çelebi

Mahmut Kanber

Özge Tahiroğlu

Nihal Öztürk

Mustafa Özgen

Lefkoşa

Ürün Solyalı

Sıla Usar İncirli

Muhittin Özsaglam

Doğuş Derya

Filiz Besim

Ahmet Muratoğlu

Ödül Muhtaroglu

Cenk Paşa

Haffe Işıksal

Hasan Hüda Ecer

Ayşe Alioğlu

Derviş Bledanlı

Hülya Batum

Mağusa

Asım Akansoy

Teberruken Uluçay

ErkutŞahali

Hamit Caner

Şifa Çolakoğlu

Behçet Öznacar

Ceyhun Üniter

Gaye Aslan Çoban

Derviş Karaca

Cihan Tunçeli

Erkan Tekeli

Kontenjan adayları

Devrim Barçın - Lefkoşa

Derviş Kemal Deniz - Lefkoşa

Serkan Aysal - Gazimağusa

Yasin Yeni - Gaziağusa

Ceyhun Birinci - Girne

Mehmet Bozer - Güzelyurt