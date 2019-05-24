CTP'den Gazimağusa Belediyesi açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa İlçe Örgütü Yönetim Kurulu, Gazimağusa Belediyesi yönetimi tarafından belediye personeline yapılan baskıların gün geçtikçe katlanarak devam ettiğini savundu.

CTP Gazimağusa ilçesi Yönetim Kuurlu yazılı açıklamasında, “Mağusa Belediyesi muhasebesinde yıllardır görevini özveriyle yapan Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın Asbaşkanı İbrahim Arıkel’in bir sendikacı olarak belediye personelinin haklarını savunduğu için asli görevinden alınıp, cezalandırılmak maksadıyla yasa dışı bir kararla belediyenin köpek barınağına sürgün edildiğini Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın basın açıklamasından öğrenmiş bulunuyoruz. CTP Mağusa İlçesi olarak belediye yönetiminin bu faşizan kararını kınar, emekçilerin hür iradeleriyle yönetilen sendikaya da mücadelesinde yanında olduğumuzu bildiririz” denildi.

Açıklamada, “Belediye Başkanı’na ve kişisel menfaatleri uğruna Başkana körü körüne destek veren bazı Belediye Meclisi üyelerine, emekçileri ve onların temsilcisi olan Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı baskı ve tehditlerle susturmaya çalışma gayretlerine artık son vermeleri” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “çalışanların yanında olan ve Belediye Başkanı’nın yanlış icraatlarını eleştiren Belediye Meclis üyelerine, Asbaşkan Cem Dana tarafından yapılan tehditlerin sineye çekilmeyeceği, kente kaliteli hizmet verilmesi için çaba gösterenlere destek vermeye devam edileceği” bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Meclis üyelerimize çalışanların yanında oldukları ve Belediye Başkanının icraatlarını eleştirdikleri için yapılan tehditlerin son bulmasını talep ettiğimizi, aksi takdirde bundan sonraki tepkimiz çok daha sert olacağını bu vesileyle duyurmak isteriz. Görevi kent halkına hizmet vermek olan Mağusa Belediyesi yönetimi, kentte araba sürecek yol, yayaların yürüyeceği kaldırım kalmadığını ve daha birçok hizmetin yerine getirilmediğini görmeyip, işini dürüst bir şekilde yapan emekçilerin ekmekleriyle oynamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz”.