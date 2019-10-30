CTP'den Girne Belediyesi ile ilgili açıklama

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu ve CTP Girne Belediyesi Meclis Grubu, “Girne Belediyesi’nin kent hizmetlerinde geçmişe oranla çok daha gerilere düştüğünü ve kentte yaşam kalitesinin gün geçtikçe kötüye gittiğini” endişe ile izlediklerini belirterek, Girne Belediyesi’nde herhangi bir borçlanmaya karşı olduklarını bildirdi.

CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu ve CTP Girne Belediyesi Meclis Grubu’nun yaptığı ortak açıklamada, Girne’de başta trafik, kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı olmak üzere kent yaşamının birçok alt yapı sorunuyla baş başa olduğu bir dönemde belediyenin ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanmaya başladığına dair emarelerin ortaya çıktığı savunuldu.

“ÖDEMELER GECİKİYOR”

Belediye işçilerinin ek mesai ödenekleri ile ilgili dört aya varan geriliklerin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu konunun nereden kaynaklandığı ve bu geriliğin ne zaman telafi edileceğine dair doyurucu bir bilgi verilmemiştir. Ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığı bir ortamda emeği ile geçinen insanlar bu sebeple mağdur edilmekte ve alacaklarının akıbetinin ne olacağını bilmeyen emekçiler geleceğe endişe ile bakmaktadırlar. Öte yandan piyasaya olan ödemeler konusunda da gecikmeler yaşandığına dair çok sayıda şikâyet ve bilgi bulunmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf niteliğindeki işyerleri alacaklarını tahsil edemediklerinden dolayı ekonomik güçlük yaşama noktasına gelmişlerdir.”

“BORÇLANMAYA MI GİDİLİYOR?”

Açıklamada, Girne Belediyesi’nin yeni bir borçlanmaya gideceğinin dile getirildiği belirtilerek, “Lefkoşa Belediyesi’nin geçmiş yönetiminin ve Mağusa Belediyesi’nin mevcut yönetiminin yapmış olduğu borçlanmalar ve bunun beraberinde ortaya çıkan faiz yükünün iki büyük belediyeyi getirdiği durum malumdur. Borçlanma işlemi yapılmadan önce Belediye Başkanı’nın halka ne kadar borçlanmaya gideceğini, bunun neden gerektiğini şeffaflık gereği halka açıklama yükümlülüğü vardır. Diğer örnekler orta yerde dururken kurumların sadece bugününü değil geleceğini de ipotek altına alan borçlanma konusunda açık bir şekilde karşısında olduğumuzu bu vesile ile vurgulamak isteriz” denildi.

CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu ve CTP Girne Belediyesi Meclis Grubu, CTP Girne Belediye Başkanı’na şu soruları da yöneltti:

“Girne Belediyesi işçilerinin hak ettikleri ek mesai ödenekleri kaç aydır ödenmemektedir? Bu geriliğin kaynağı nedir? Nasıl ödenecektir ve ne zaman düzene girecektir?

Emekliye çıkacak olan belediye personelinin sayısı ve buna bağlı olarak ikramiye miktarları 2019 bütçesinde ne kadar öngörülmüştür? 2019 Bütçesinde emekli ikramiyeleri için ayrılan kalem emekliye çıkacak personelin giderlerini neden karşılayamamıştır?

Emekliye çıkacak personelin ödenekleri bütçede doğru öngörülmüş ise bu kalemde öngörülen miktarın akıbeti ne olmuştur? Bu kalem başka bir ödeneğe aktarılmış ise hangi kalemlere ve neden aktarılmıştır?

‘Gündem dışı’ olarak sözü edilen borçlanma miktarı ne kadardır? Bu miktarın tümü emekli ikramiyeleri için mi kullanılacaktır? Bu miktar hangi şartlarda ödenecektir? Bu kredi işlemi için uygulanacak faiz oranı nedir?

2020 yılında kaç tane daha çalışanın emekli olması öngörülmektedir? Daha bu yıldan emekliye çıkacak personelin ikramiyeleri ödenemez noktaya gelmiş ise 2020 yılında emekli olacak emekçilerin ikramiyeleri hangi yöntemle ödenecektir?”