CTP: “Enerjide imzalanan yeni sözleşmeyle hukukun ve ekonominin temel ilkeleri ayaklar altına alınmıştır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), enerji alanında imzalanan yeni sözleşmenin, halkın kaliteli, çevreci ve ödenebilir enerji teminini risk altına soktuğunu ve imzalanan sözleşmenin hukukun ve ekonominin temel ilkelerine aykırı olduğunu savundu.

CTP'den yapılan yazılı açıklamada, geçen nisan ayında Meclis’ten geçirilen ve CTP’nin iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı Kamu İhale Değişiklik Yasası’nın bu sözleşmeye dayanak oluşturduğu ifade edilerek, söz konusu yasa değişikliğinin bu maksatla çıkarılmış olduğunun hükümet tarafından tescil edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, “Bu yasa değişikliği tüm hukuki, demokratik ve ekonomik ilkeleri çiğneyerek sözleşme imzalanmasının önünü açmak ve Kıbrıs Türk halkının öz malı olan KIB-TEK’in tasfiye edilmesi amacıyla Meclis’ten geçirilmiştir” denildi.

- “Enerji politikası oluşmadan ve eylem planı hazırlanmadan enerji alanında adım atılamaması, toplumsal uzlaşı noktasıdır”

Enerji politikası oluşturulmadan ve enerji stratejik eylem planı hazırlanmadan, enerji alanında adım atılmaması noktasının bir toplumsal uzlaşı noktası olduğu belirtilen açıklamada, böyle bir uzlaşı yakalanmışken, fizibilite ve maliyet çalışması yapılmadan sözleşme imzalanmasının toplumun neredeyse tüm kesimlerinin yok sayıldığı anlamına geldiği öne sürüldü.

Açıklamada, kablo ile elektrik konusunun, alım garantili olarak ve ihalesiz bir biçimde, sözleşme ile özel bir firmaya verilmesi gibi adımlar yanında sözleşme imzalanan firmanın LNG’ye geçmesinin sözleşme süresinin uzatılmasına veya şartların değiştirilmesine bağlanmış olmasının da “hukuku tam anlamıyla ayaklar altına aldığı” savunuldu.

Kablo ile elektrik getirme projesinin, elektrik alışverişine imkân vermesi durumunda maliyetlerin nasıl hesaplanacağına ilişkin hükümlerin de sözleşmede yer almadığı iddia edilen açıklamada, “Bu yönüyle de ekonominin temel ilkeleri yok sayılmaktadır” denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“CTP olarak imzalanan sözleşmeyi Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumayan, toplumun öz varlıklarını elden çıkarmaya yönelik yıkıcı bir adım ve açıkça hukuka aykırı bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Parti olarak geçtiğimiz hafta Kamu İhale Değişiklik Yasası’na açmış olduğumuz dava gibi bu sözleşmeyle ilgili de hukuki süreçleri takip edeceğimizi ve sendikalar, sivil toplum örgütleri ve halkımızın bütünüyle mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiriz.”