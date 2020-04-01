CTP Gençlik: “Öğrenci destek birimi bir an önce kurulmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, KKTC'de öğrenim gören ve koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkesine gidemeyen öğrenciler için bir an önce destek birimi kurulmasını istedi.

CTP Gençlik Örgütü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yaptığı açıklamada, Covid-19 virüsü nedeniyle ülkede de ekonominin durduğunu, toplum sağlığının ciddi bir tehlike altına girdiğini belirterek hükümetin aldığı önlemler ve açıkladığı ekonomik paketin yakından takip edildiği belirtildi.

"Salgından dolayı ülkelerine geri dönemeyen ve büyük bir belirsizlik yaşayan öğrenci arkadaşlarımız için bazı sendikalar ve üniversitelerimiz tarafından bir takım katkılar sağlanmışken devletimiz tarafından herhangi bir adım atılmamış olduğunu üzülerek gözlemlemiş bulunmaktayız" denilen açıklamada, CTP Gençlik Örgütü'ne gıda, hijyen malzemesi ve ilaç gibi talepler gelmeye başladığı ve elden gelen destek ve dayanışmanın gösterilmesi için çalışıldkaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Fakat içerisinde bulunduğumuz bu durumun ne kadar süreceğinin belirsiz olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.

Buna binaen, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli destek ve/veya katkının devlet eli ile yapılması gerektiği ve bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesindeki Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü himayesinde yürütülecek ortak bir çalışma ile “Öğrenci Destek Birimi” kurulmasını talep ediyoruz.

Söz konusu birimin uygun görmesi halinde başka kurum ve/veya kuruluşlarca da desteklenebileceğini düşünmekle birlikte bizler için önem arz eden nokta, birimde yer alacak olan personelin yabancı dil bilmesi, öğrencilerin 7/24 ulaşabilecekleri bir irtibat numarasının oluşturulması ve bahsi geçen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilip karşılanmasıdır.

Tüm bunlar ışığında Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak toplumsal dayanışmanın verdiği sorumluluk bilinciyle üzerimize düşen her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu tekrardan belirtir, gereğinin en kısa sürede yapılmasını saygılarımızla arz ederiz."