CTP Gençlik Örgütü: “Apostolos Andreas Manastırı’ndaki utanç verici tahrik ve tacizi kınıyoruz”

CTP Gençlik Örgütü Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşananların, ülkeyi yönetenlerin toplumu kutuplaştırması, farklı inançlara farklı görüşlere tahammülsüzlüğünün bir yansıması olduğunu iddia etti.

CTP Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, Anayasa ve iç hukukun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre herkesin, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğu belirtilerek, Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu ve tarihsel süreç içerisinde geliştirdiği çağdaş ve demokratik değerlerin de bu çerçevede olduğu, halkın bu özgürlükleri özümsediği ve içselleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yaşanan olay, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, toplumu kutuplaştırması, farklı inançlara farklı görüşlere tahammülsüzlüğünün bir yansımasıdır. Geçtiğimiz günlerde farklı fikirleri savunduğu için gazetecilere soruşturma açılması kadar Apostolos Andreas Manastırı’nın yakınına mescit açma girişimi bu yaşanan olaylarla bağlantılıdır.” iddiasında bulunuldu.

Olayla ilgili şahsa soruşturma açılması olumlu bulunmakla birlikte, farklı kültürler ve inançlara saygıyı içeren bir müfredatla eğitim sisteminin demokratikleştirilmesinin olmazsa olmaz olduğu vurgulandı.

Sorumluluğu bulunan herkesin kamusal bir biçimde özeleştirisini yapması gerektiğine inanılan açıklamada, açılan soruşturma ile ilgili tüm yetkililer gerekli yasal işlemleri en kısa sürede tamamlayarak toplumsal adaleti sağlamaları için göreve çağrıldı.