CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi 18’inci Olağan Kongresi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi 18’inci Olağan İlçe Kongresi yapıldı, başkanlığa Mustafa Özgören seçildi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, kongreye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP’nin ara seçimde milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, bazı milletvekilleri ve MYK üyeleri de katıldı.

Divan Başkanlığını Suzan Kısaoğlu’nun yaptığı kongrede, Divan Sekreterliğini ise Dünay Laçin Soyal ve Sedef Altunbilek yaptı. Mustafa Özgören başkanlığındaki CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Irmak Beydilli, Saner Ergiden, Arda Kadir Top, Görkem Mercan, Gülcan Güneysu, Açelya Özarabacı, Burcu Kurtcebe, Yılmaz Siham Taşdemir, Ecem İlke Mercan.

Kongrede Genel Sekreter Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit ve CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanı seçilen Mustafa Özgören konuşma yaptı.

-Akansoy: “CTP gençlerin ve umudun partisidir”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin gençlik partisi olduğuna dikkat çekti. Gençlerin her zaman CTP için çok özel ve değerli olduğunun altını çizen Akansoy, bundan sonra da böyle olacağını ifade etti. Memleketin zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Akansoy, “CTP olarak kararlı bir şekilde umudu yeniden yeşertmek zorundayız. CTP her zaman gençlerin partisi olduğu gibi umudun partisi de olmuştur. Proje ve programlarıyla CTP, sıradan bir muhalefet anlayışında bir parti değildir” dedi. CTP’nin güçlü kadroları ve programlarıyla, halkın temsilcisi olduğunun altını çizen Akansoy, “Bizim en temel hedefimiz umudu çoğaltmaktır. Değişim ve dönüşümün yolunu açmaktır temel hedefimiz” dedi. Toplumun tüm yurtseverleriyle bu değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceklerine vurgu yapan Akansoy, “Sami Özuslu CTP’nin siyasetini en iyi şekilde taşıma kapasitesine sahip olan kişidir. Hayatın her alanında sözü olan, yorumu olan CTP’lilerden biridir. Hep birlikte dayanışma içerisinde olacağız. Bu seçimde başarılı olacağız, CTP Sami Özsuslu ile birlikte zaferini ilan edecek” ifadelerini kullandı.

Gulamkadir: “Genç arkadaşlarımız mücadelemize yeni bir meşale yaktı”

Çağlar Gulamkadir yaptığı konuşmada, memleketin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlık ve bu durağanlığın üzerine yaşanılan ekonomik krizin, her geçen gün halkı umutsuzluğa ve yoksullaşmaya itmekte olduğunun altını çizen Gulamkadir, “Tüm bunlar yetmezmiş gibi ülkeyi yönettiğini zannedenlerin iş bilmez tutumları, kamu kaynaklarını pervasızca tüketmeleri ve kendi kurumlarımızı batırmaya çalışmalarına her geçen gün üzülerek şahitlik ediyoruz” dedi.

Toplumu sürekli bir şekilde umutsuzluğa ve karanlığa itmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunun altını çizen Gulamkadir, “Tam da bu noktada bizlerin bu umutsuzluğa bir umut olma zorunluluğumuz vardır” dedi. Gulamkadir, “Partimizin politikalarından olan kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini, stabil para birimine geçişi, tam gün eğitim ile ücretsiz sağlık hizmeti alma gibi sosyal bir devlet anlayışını toplumumuza kazandırmalı ve bu politikaların hayata geçmesi için 25 Haziran’daki ara seçimde adayımızla kol kola, var gücümüzle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Özuslu: “Makamlar amaç değil araçtır, önemli olan o aracın doğru kullanılmasıdır”

CTP’nin milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu da yaptığı konuşmada, adaylığından sonraki ilk buluşmayı bir gençlik kongresinde yapmaktan son derece mutlu olduğunun altını çizdi. “Gençlerin çok sorunu var. Gençler bu ülkeden göç ediyor, tutunamıyor. Bunun bir sürü ekonomik, sosyal ve siyasal nedeni var” diyen Özuslu, doğru çözümleri bulabilmenin önemine işaret etti.

Özuslu, “Kendi benliğimize, değerlerimize sahip çıkarak, bir taraftan da evrenselliğe, teknolojiye, doğruya yelken açmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt’ta CTP’li gençlerin oluşturduğu yeni örgütün hem Güzelyurt’a hem de CTP’ye yeni ufuklar getireceğini vurgulayan Özuslu, “Seçimler de siyasi partiler de makamlar da gelip geçicidir. Makamlar amaç değil, araçtır. Hiçbir mevki ne kalıcıdır ne de amaçtır. Olması gereken, o aracın doğru kullanılması ve sosyal adalete, Kıbrıs’ta kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaktır” dedi.

Sami Özuslu gençlere seslenerek “Başak bir tohumdur, toprağa serilir ve büyür. Her sene o tohum yeniden ekilir ve her yıl başaklar göğe doğru boy atar. Siz, bugünün göğe doğru yükselen başaklarısınız.” Diye konuştu.

-Mevlit: “Gençlerin öne çıkmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit de yaptığı konuşmada, uzun bir sürenin ardından bu kongrenin düzenlenmesinde ve Güzelyurt ilçesinde yeniden bir yapılanma kurulmasında emek koyan herkese teşekkür etti. Güzelyurt’ta yeniden gençlerin öne çıkmasına geçmişten çok daha fazla ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Mevlit, “Demokrasiyi katlettiler, anayasanın delinmedik maddesini bırakmadılar, insanımızı fakirleştirdiler, genç arkadaşlarımızı göç yollarına ittiler ve memleketi kaosa soktular” dedi. Mevlit, “Önümüzde bir ara seçim var. 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan ara seçim her ne kadar bir milletvekilliği için yapılacak bir seçim gibi görülse de bu seçimin öneminin bunun çok ötesinde olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı. Mevlit, Sami Özuslu ile büyük bir enerjiyle çalışmaya başladıklarının altını çizdi. “Gençlik gelecek değil, bugündür” diyen Mevlit, bu anlayışla yola çıktıklarını kaydetti.

Özgören: “Hedeflerimizi belirledik, yola çıktık”

CTP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü Başkanı Mustafa Özgören ise konuşmasında, uzun süren bir çalışma sonrasında kadrolarını oluşturduklarını vurguladı. “Örgütümüzü kurma yolunda gençlik örgütünün ve parti eğitim merkezinin düzenlemiş olduğu eğitim çalışmalarına katıldık” diye konuşan Özgören, eğitimlerini tamamladıktan sonra gençlik örgütünü kurma kararı aldıklarını kaydetti.

Hedeflerini de belirlediklerine işaret eden Özgören, “Hedeflerimizi belirledik. Köylerde gençlik örgütlenmesi, yeni üye katma, eğitim çalışmaları başlatma, gençlik sorunlarını aktarma, köylere ziyaretler başlatma, parti politikalarımızı yayma gibi hedeflerimiz var. Herkese, bizi bu göreve layık gördüğü için teşekkür ederim” diye konuştu.