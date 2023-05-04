CTP Gençlik Örgütü: “Hiçbir bahane ile eğitim kurumlarına yatırım yapmaktan kaçınılamaz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, ülkenin kamusal eğitim kurumlarında altyapı sorunlarının kavuşturulması için “acilen” bütçe ayrılması gerektiği çağrısında bulunarak, “Hiçbir bahane ile eğitim kurumlarına yatırım yapmaktan kaçınılamaz” dedi.

CTP Gençlik Örgütü’nün konuya ilişkin açıklamasında, kaliteli kamusal eğitimin temel bir insan hakkı olduğu, bu hakkın sağlanması, korunması ve geliştirilmesinde ülke yöneticilerinin sorumluluğu olduğu belirtilerek, ülkenin mevcut kamusal eğitim altyapısının bu beklentiyi karşılamakta “yetersiz” kaldığı belirtildi.

Açıklamada, “Her geçen gün eğitim sistemimizin bozuk çarkları bizleri rahatsız etmekte ve hali hazırda büyük endişe duyduğumuz geleceğimiz için bir tehdit oluşturmaktadır” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim altyapımızın yetersizliği ve yarattığı eşitsizlikler, ailelere özel okuldan farklı bir alternatif seçme şansı bırakmayıp, aileleri çok büyük meblağlar ödemek zorunda bırakmaktadır. Böylelikle, bir yandan varsıl aileler ile yoksul ailelerin çocukları arasında eğitime erişimde fırsat eşitsizliği ortaya çıkmaktadır. Özel okulda okuyan çocuklar ve gençler belli bir standartta öğle yemeğine, sportif ve sanatsal aktivitelere erişebiliyorken, kamuda eğitim gören çocuklar ve gençler ders aralarında kullanabilecekleri bir kantin bile bulamamaktadır. Bu durum altyapı eksiklikleri nedeniyle kamusal eğitim alan çocukların öğle yemeğinden, fiziksel ve sanatsal aktivitelerden mahrum bırakılması gibi kabul edilemez bir sonuç doğurmaktadır. Sınıfların kalabalık olması, okulları öğretmen açıkları, okullarda tuvalet kâğıdı gibi hijyen ürünlerinin bile eksikliği, yeterli altyapının olmaması gibi problemler, artan nüfus karşısında her geçen gün büyüyen sorunlar haline gelmektedir.”

Bu sorunların, “gençliğin potansiyelini bastıran ve bir toplumun temel dinamiklerine zarar veren bir eşitsizlik döngüsü meydana getirdiğini” belirten CTP Gençlik Örgütü, ülke yöneticilerini bu sorunların çözümü için adım atmaya davet etti; “yeni okulların açılması, öğretmen açıklarının giderilmesi, okulların hijyen koşullarının iyileştirilmesi, öğrencilere uygun ders materyallerinin sağlanması, kantin eksikliklerinin giderilmesi ile sportif, sanatsal aktivitelerin artırılmasını “öncelikli hedefler” olarak sıraladı.

“Eğitim kurumları içerisindeki altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması için acilen bütçe ayrılması gerekmektedir” diyen CTP Gençlik Örgütü, “Hiçbir bahane ile eğitim kurumlarına yatırım yapmaktan kaçınılamaz. CTP Gençlik Örgütü olarak her çocuğun kaliteli bir eğitim alabilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve kaliteli bir kamusal eğitime altyapısına kavuşabilmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.