CTP Gençlik Örgütü, Liberal Demokrasi Hareketi ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kuzey Kıbrıs'ta yeni oluşan Liberal Demokrasi Hareketi ile görüştü.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorununda federal temelde bir çözüm için ortak mücadele edilebileceği konusunda mutabakata varıldı.

Gençlik sorunları ile ekonomik sorunların ele alındığının belirtildiği açıklamada, iki örgütün ekonomik sorunlarının çözümü noktasında farklı yaklaşımlara sahip olduğu kaydedildi. Kıbrıs sorununda ise federal temelde bir çözüm için ortak mücadele edilebileceği konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında iki örgütün ortak çalışmalar yapılabileceği ve bu yönde iş birliği süreçlerinin geliştirilebileceği konusunda da görüş birliği sağlandığının belirtildiği açıklamada, örgütlerin yakın zamanda yeniden bir araya gelerek birlikte çalışma yapma kararı aldığı paylaşıldı.