CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi Olağan Kongresi’ni yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, 23. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Başkan Hasan Can Sermet, görevini Enver Görkey’e devretti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar ve faaliyet raporunun onaylanmasıyla devam etti. Ardından aday tanıtımı ve organların seçimi gerçekleştirildi. Kongreye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri, EDON İlçe Konseyi Üyesi Andreas Sambettas, MYK ve PM üyeleri de katıldı.

Akansoy: “Gençlerin ve umudun partisi hedefiyle çalışmalarımız sürüyor”

Kongrede konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP’nin kurulduğu günden itibaren gençlerin yoğun ilgi gösterip çalıştığı bir parti olduğunu, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla gençlerin ve umudun partisi olma yolunda çalıştıklarını söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz koşulların, gençlerin istihdam, burs ve huzurlu bir yaşam beklentisine hiçbir katkı vermediğini savunan Akansoy, hem muhalefet görevini sürdüreceklerini hem de gençlerin sorunlarına eğileceklerini vurguladı. “Kıbrıs sorununda kalıcı barış olmadan adil, yaşanabilir, siyasi eşitliğe dayalı bir düzen kurulmadan istenilen düzeyde bir sonuca ulaşmak mümkün olmasa da UBP hükümetinin yarattığı büyük tahribata karşı ne sessiz, ne de çaresiz kalacaklarını” söyleyen Akansoy, “Çözüm yolu bellidir ve onun reçetesi de CTP’dedir. CTP, Kıbrıs Türk halkıyla bütünleşmiş bir parti olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak yoluna devam ediyor. CTP, Kıbrıs Türk halkının bugün gerek uluslararası hukuka dahil olması için, gerekse de bugünkü basiretsiz yönetime mecbur kalmamak için her türlü mücadeleyi sonuna kadar ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

- Mevlit: “CTP olmadan Kıbrıs sorunu dahil hiçbir sorunumuz çözülemez”

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit ise, CTP olmadan Kıbrıs sorunu dahil hiçbir sorunun çözülemeyeceğini savundu. Bu sebeple dünden daha çok çalışıp daha çok çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizen Mevlit, ara seçimlerin “siz yapamazsınız, yönetemezsiniz” diyenlere karşı “hayır biz kendi kendimizi yönetebiliriz” diyebilmek için büyük bir fırsat olduğu görüşünü dile getirdi. Mevlit “Göç etme niyetinde olan arkadaşlarımızın bu topraklara tutunması için yeniden bir umut bulacağı önemli bir kavşaktayız. Bu kavşakta bu fırsatı hep birlikte iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

- Görkey: “Daha da dinamik çalışmalar yapacağız”

Başkanlık görevine seçilen Enver Görkey de, enflasyonu iliklerine kadar hisseden gençler olduklarının altını çizerek, önlerindeki tek çarenin federal Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu savundu. Görkey, “Her zamanki gibi ben yaptım olur tavırları, muhalefete kulak vermeyip ölü taklidi yapan mevcut iktidarın yerine CTP’nin gelmesi için kapının ardında olan erken genel seçime Genel Başkanımın da dediği gibi yarından tezi yok daha da dinamikleşerek çalışmaya başlıyoruz” dedi.

- Kayalp: “Mücadeleyi gençler daha ileriye taşıyacaktır”

Kongrede konuşma yapan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise, Gençlik Örgütü’nün partinin en önemli organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi ve CTP’nin geçmişten beri gençleri kucaklayarak büyüyen bir parti olduğunu ifade etti. Özellikle geçmişte DGD’den başlayarak CTP Gençlik Örgütü içinden yetişenlerin bugün partinin üst kademelerinde yöneticilik yaptığını ifade eden Kayalp, Gençlik Örgütü’nün eğitimlerinin bu kadroların gelişmesinde önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

- Sambettas: “İlişkilerimizi güçlendirdiğimiz için gurur duyuyoruz”

EDON Mağusa İlçe Konseyi Üyesi Andreas Sambettas da, son yıllarda CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’yle ortak eylemler ve inisiyatifler geliştirdiklerini kaydederek, aradaki ilişkiyi güçlendirmekten dolayı gurur duyduklarını söyledi.

- Sermet: “Dünyanın en iyi okulunda edinemeyeceğim tecrübeleri burada edindim”

Kongrede yürüttüğü başkanlık görevini Enver Görkey’e devreden eski başkan Hasan Can Sermet de, üç yıl boyunca büyük tecrübe kazandığını ve bunları dünyanın en iyi okulunda bile edinemeyeceğini söyledi.

- Yönetim Kurulu

Yeni İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Açelya Tekeli, Berke Cansoy, Berke Dağlı, Doğukan Özçelik, Hüseyin Alnar, Kemal Dilem, Laden Tekeli ve Zalihe Yaradanakul.”