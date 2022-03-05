CTP Gençlik Örgütü Mağusa ilçesi’nin 22’nci olağan kongresi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin 22’nci Olağan Kongresi dün akşam yapıldı. CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin başkanlık görevini yürüten Hasan Can Sermet yeniden göreve getirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan kongreye, CTP Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Ongun Talat, Asım Akansoy ve Erkut Şahali, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner, Gençlik Örgütü temsilcileri, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve CTP’nin Mağusa Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Süleyman Uluçay katıldı.

Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan kongre, divanın oluşturulması ve konuşmalarla devam etti. Faaliyet raporunun sunulup onaylanmasının ardından yönetim kuruluna seçilenler tanıtıldı.

22. Dönem Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Hasan Can Sermet, Hasret Destebanoğlu, Aydın Çınaroğlu, Ahmet Köseoğlu, Barış Satılmış, Gülay Karataş, Çağla Kömürcügil, Erol Adem, Enver Görkey, Doğukan Özçelik, Doğukan Gümüşatam ve Zalihe Yaradanakul.

AKANSOY: “VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CTP Örgütlenme Sekreteri ve Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, kongrede yaptığı konuşmada, şu anda dünyada çok ciddi bir savaşla karşı karşıya olunduğunu belirterek, “Ukrayna’da şu anda insanlar ölüyor, gençler ölüyor. Bu gidişat yeni bir sürecin de başlangıcı olacaktır diye görülmektedir” dedi. “Bu sürecin sadece o bölgeyi değil, bütün dünyayı da etkileyeceğini” söyleyen Akansoy, CTP olarak her türlü savaşa karşı olduklarını söyledi.

“Federal Kıbrıs’a ulaşmak için var güçleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini” de ifade eden Akansoy, haziran ayında yapılacak belediye seçimlerine de değinerek, Süleyman Uluçay ile Mağusa’ya “çağdaş yönetimin yeniden geleceğini” söyledi.

KAYALP: “EN BÜYÜK FATURAYI GENÇLER ÖDÜYOR”

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da, ülkenin “çok zor bir dönemden” geçtiğine dikkat çekerek, “Daha kendi kendinin iflasını güven oyu almadan ilan etmiş bir hükümetle yönetilmeye başladık. Hükümetin ülkemize dayattığı zor koşullar, daha ilk günden kendisini göstermiş durumda” dedi.

“Bunun en büyük faturasını ise gençlerin ödediğini” ifade eden Kayalp, “Gençler işsizlikle kıvranırken diğer yandan bu ülkede yaşama umudu görmediğinden göç etmektedir. Eğer kendi geleceğimize sahip çıkmak istersek, gençlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.

TEKİNER: “YÜRÜNECEK DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR”

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner ise, “İçinde bulunduğumuz zaman, Kıbrıs Türk halkı açısından iç açıcı değildir” diyerek, “Hayatın her alanında yaşanılan sorunların gün gibi ortada olduğunu” söyledi. “Vurdumduymaz yetkililer, gün geçtikçe halkı daha derin bir karanlığa itmek için resmen çaba sarf etmektedirler” diyen Tekiner, “Kim bakan olacak kavgalarının ve toplumu umursamaz tavırların kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

Gençlerin göç tehdidi altında yaşadığını belirten Tekiner, pandemi döneminde ve son yaşanan ekonomik kriz ile gençlerin sorunlarının giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

SERMET: “MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Hasan Can Sermet, “yerelden genele” doğru örgütlenme biçimiyle yola koyulduklarını söyledi. “Ülkemizde gün geçtikçe oluşan geçim sıkıntısı, hepimizin derdidir” diyen Sermet, “Biz bu dertlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeri geldiğinde sokaklara döküleceğiz” dedi.