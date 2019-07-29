CTP Gençlik Örgütü yeni Başkanı oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü 17. Olağanüstü Kurultayı’nda , Bertu Dedeler başkanlık görevini Doğukan Akdeniz’e devretti.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, KTAMS lokalinde gerçekleştirilen kongreye, CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile Gençlik Örgütü üyeleri katıldı.

ERHÜRMAN: “KRİTİK VE ZOR BİR DÖNEMDE GÖREV ÜSTLENDİNİZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü’nün 16. döneminde görev alanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, yeni dönemde görev üstlenen gençlerin zor bir dönemde bu göreve geldiklerini belirtti.

KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan ekonomik protokole değinen Erhürman, protokolün büyük ölçüde dörtlü hükümet döneminde yapılan hazırlıklara dayandığını ancak önemli farklılıklar içerdiğini söyledi.

Erhürman, ortaya çıkan bu farklılıkların ülkede toplu sözleşme düzenini alt üst etme ve kurumlarla ilgili belirsizlikler yaratma potansiyeli taşıdığını belirtti.

DEDELER: “HÜKÜMET VE GENÇLER ARASINDA KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞTIK”

Kongrede görevini devreden Gençlik Örgütü eski Başkanı Bertu Dedeler, geride kalan dönemde CTP’nin hükümette olduğunu anımsattı ve kendilerinin de görevde olduğu bu süreçte hükümet ile gençler arasında köprü olmaya çalıştıklarının altını çizdi.

AKDENİZ: “FEDERAL ÇÖZÜM MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

17. Dönem Gençlik Örgütü Başkanlığı’na seçilen Doğukan Akdeniz, CTP Gençlik Örgütü’nün kurulduğu günden bu yana Kıbrıs’ta federal bir çözüm uğrunda mücadele ettiğini ve kendilerinin de bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

CTP’li gençler olarak bilimsel eğitimin üstünlüğünü savunduklarını kaydeden Akdeniz, mevcut hükümetin halkın iradesini hiçe sayarak attığı adımları endişeyle takip ettiklerinin ve buna karşı mücadele vereceklerini söyledi.

HRİSTOFYAS: “ÇÖZÜM KONUSUNDAKİ ISRARIMIZ SÜRECEK”

Gençlik Örgütü’nün 17. Olağanüstü Kongresi’ne katılarak konuşma yapan EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas da Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki ısrarlarının devam edeceğini ifade etti.

17. DÖNEM GENÇLİK MECLİSİ’NE SEÇİLENLER BELİRLENDİ:

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü’nde 17. Dönemde Gençlik Meclisi’ne seçilenler şu isimlerden oluştu:

Abdülselam Tanışman, Senem Hürsöz, Melek Çakaloğlu, Orcan Saygılı, İsmail Saygılı, Asya Apaydın, Halil Uskuri, Çağın Nevruz Özsoy, Demay Zabitoğlu, Eser Öktem, Hüseyin Karavezirler, Enver Tekiner, Altan Muslu, Barış Önel, Reyhan Soyseven, Reşit Çakıcısoy, Mustafa Sipahi, İbrahim Tunç, Şerife Çelebi, Firuz Doğgün, Seçil Özova, Veli rdıç, Ramadan Sacır, Uygar Küçüksu, Özner Ataner, Mehmet Özadalı, Erol Adem, Burcu Arıkel, Hasan Can Sermet ve Çağrı Çelikkanat.