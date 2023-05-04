CTP Genel Başkanı Erhürman, AB Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyeti bugün Avrupa Birliği Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Genel Merkezi’ndeki görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Güzelyurt milletvekili Armağan Candan katılırken, AB Yapısal Reform Destek Ofisi adına Müdür Judit Rozsa, Siyasi Koordinatör Alexandra Stiglmayer ve Kıbrıs Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs müzakerelerinde devam eden çıkmazın aşılması ve AB-Kıbrıs Türk Toplumu ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.