CTP Genel Başkanı Erhürman oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve eşi oyunu kullandı.

Milletvekili Ara Seçimi dolayısıyla bugün yapılan seçimde oyunu Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda kullanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a eşi Nilden Bektaş, CTP Milletvekili Adayı Sami Özuslu ve partilileri eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yapan Erhürman, bugün bir Lefkoşa milletvekilini seçmek için sandığa gidildiğini kaydetti ve bu akşam çıkacak sonuç üzerinden siyasetin kendini Kıbrıs Türk halkının mesajı üzerinden yeniden şekillendireceğini belirtti.

Her seçimin seçmenin iradesini sandığa yansıtma ve duyurma aracı olduğunu dile getiren Erhürman, bir Milletvekili seçiminin ötesinde seçmenin vereceği mesajların da önemli olduğunu kaydetti.

CTP olarak kendilerinin seçmenin iradesinin temiz bir şekilde sandığa yansıması ve sandıktan çıkacak mesajı herkesin almasının önemine dikkat çeken Erhürman, “İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmeni sandığa gelecek. İradesini ortaya koyacak ve bu akşam itibariyle bu irade ortaya çıktıktan sonra siyaset kendini Kıbrıs Türk halkının mesajı üzerinden yeniden şekillendirecektir. Seçim Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun.” dedi.

Katılım oranının durumunun sorulması üzerine Erhürman, katılım oranının şuana kadar yüksek olmadığını söyledi.

Sandıkların sabah saatlerinde genelde daha tenha olduğunun bilindiğini dile getiren Erhürman, bugün her zamanki kadar yüksek bir katılım beklenmediğini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının gereken önemi göstereceğinden emin olduğunu ve öğleden sonraki saatlerde daha yoğun katılım olacağını düşündüğünü kaydetti.

Erhürman ayrıca çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Seçim, kendi irademizi bir biçimde göstermemiz açısından araçtır. Bu aracı kullanmamız ve siyaset kurumuna gerekli mesajı vermemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının bunun bilinciyle davranacağından eminim çünkü biz demokratik ve olgunluk süreci son derece yüksek bir halkız. Gerekeni Kıbrıs Türk halkı yapacaktır.”