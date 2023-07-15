CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz’da açılışı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Erhürman’ın ziyaretinde Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik ve yetkililer hazır bulundu.

-Özçelik: “Kıbrıs’ın en büyük havalimanı”

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, T &T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, açılış öncesi yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret eden Tufan Erhürman’a yeni havalimanının teknik ve fiziki altyapısı ile yeni havalimanı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Yeni Ercan Havalimanı’nın KKTC için çok büyük ve önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Özçelik, Havalimanı’nın gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle dünyadaki modern havalimanları ile aynı düzeyde ve uluslararası standartlarda olacağına dikkat çekti.

Özçelik: “KKTC havacılık sektörüne önemli bir yatırım olan yeni Ercan Havalimanı ülkemizdeki gençlere de yeni iş olanağı yaratmıştır. Mevcut Ercan Havalimanı’nın ülke ekonomisi ve tanıtımına bugün yaptığı katkılarının 20 Temmuz’da açılacak yeni havalimanı ile artarak devam edecektir. Havalimanının açılmasıyla turizm ve eğitim adası olan KKTC’nin ekonomisine de direk katkı yapacaktır” dedi.

Özçelik, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a açılış öncesi yeni Ercan Havalimanı’na yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.